Podio europeo per Aleksandr Minardi

Un altro grande successo internazionale per Alexandr Minardi. Il giovane karateka di Desio, dopo aver conquistato il primo posto nella sua categoria ai Mondiali Shotokan che si sono tenuti lo scorso ottobre in Polonia, ha conquistato nuovamente un podio europeo.

Nuovi successi per il giovane atleta di Desio

Aleksandr Minardi ha ottenuto il terzo posto nel kata, per la categoria 18-20 anni, ai Campionati Europei Jtk Shotokan che si sono svolti a Belp in Svizzera. “Sono molto contento di questo nuovo successo – commenta Minardi – Ringrazio come sempre il mio maestro Domenico Giambattista per supportarmi nel mio percorso di crescita e per avermi portato dove sono oggi con questo risultato. Avevo già gareggiato agli Europei Skdun, mentre a Belp ho partecipato per la prima volta ai Campionati Europei organizzati dalla Japanese Traditional Karate Association. Entrambe le competizioni sono per lo Shotokan, lo stile tradizionale giapponese del karate, ma la Skudn è un’organizzazione europea mentre la Jtk è giapponese. Dopo l’esordio nella Jtk, sto continuando ad allenarmi e a lavorare per migliorarmi. Ora il mio prossimo obiettivo sono gli Europei che si diputeranno ad aprile”.

Terzo posto a Seveso

Subito dopo Alexandr Minardi ha ottenuto il terzo posto nel kata nella gara di Karate per le discipline Kata e Kumite che si è svolta a Seveso per il trentennale dell’Uniaks. Insieme a lui hanno partecipato, con ottimi risultati, altri allievi del Cskd Desio: Enriko Daci, Mattia Chinello, Matteo Camnasio, Cristina De Mattia, Gabriele Lo Verde, Hind Chakir, Omaima Chakir, Chloe Djoukwe, Elena Berlangieri, Andrea Mistretta e Massimo Lo Verde.