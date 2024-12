Polisportiva Besanese fucina di giovani campioni: incetta di ori ai Regionali

Non è una novità, certo, perché la Polisportiva Besanese da anni è fucina di giovani stelle dell’Orienteering, disciplina che unisce corsa e abilità di orientamento. Ma davanti a una lista tanto numerosa di campioni «in erba» non si può non rimanere comunque colpiti.

Domenica scorsa, ai Campionati Regionali Middle (media distanza, ndr) disputati a Clusone, nella Bergamasca, gli atleti della società di Besana hanno vinto ben otto medaglie d’oro. Quattro delle quali al collo di under 18.

Incetta di ori

Oltre al giovanissimo Paolo Brambilla che per l’età, 10 anni appena, ha gareggiato tra i non agonisti, la 13enne Sara Mottadelli, casa a Calò; Tommaso Crippa, 15 anni di Viganò e il besanese Carlo Brambilla, classe 2011. Si aggiunge poi l’ottimo secondo posto del 14enne Alessio Schiavo, altro besanese. Ha «già» spento venti candeline invece il sovicese Marco Di Stefano, trionfatore nella categoria «Elite», la più prestigiosa, seguito dal compagno di squadra Luigi Giuliani di Vergo Zoccorino.

Ma l’elenco di ragazzi «d’oro» non finisce qui. Nella specialità «sprint» (gara a corta distanza in circuiti cittadini) hanno brillato Lucia Riva di Besana (16 anni, campionessa regionale anche nella lunga distanza) e il veduggese Francesco Magenes nell’«Elite». Sua sorella Chiara, in coppia con Silvia Di Stefano, ha bissato il successo in famiglia e nella «Poli» nella specialità «staffetta nel bosco»; stesso piazzamento da applausi per Alessio Schiavo e Carlo Brambilla, Sara Mottadelli e Anita Pirola, Lorenzo Stalio e Pietro Maggioni. A chiudere l’elenco dei campioni regionali 2024, il trio composto da Anita Pirola, Tommaso Crippa e Pietro Maggioni (specialità staffetta sprint).

Come anticipato la sezione Orienteering della Polisportiva Besanese vanta un palmares invidiabile che l’ha resa, dalla nascita nel 1988 fino ad oggi, una delle società più forti dello Stivale.

Tre allenamenti a settimana

«Contiamo un buon numero di ragazzi tesserati che si allenano tre volte alla settimana sotto la guida di Anna Riva - ha spiegato Ivano Benini, responsabile della sezione - Disputano gare in tutta Italia. Quest’estate, per migliorare ulteriormente la tecnica alla base dell’Orienteering, hanno trascorso cinque giorni di aggiornamento in Francia». Un corso intensivo che, visti gli ultimi risultati, ha dato davvero i suoi frutti.