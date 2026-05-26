Grande soddisfazione per la Polisportiva Besanese, protagonista alle finali nazionali CSAIn di Ginnastica Artistica disputate a Cesenatico.

Le gare

Le ginnaste hanno affrontato la competizione con grande determinazione, distinguendosi non solo per i risultati ottenuti, ma anche per l’impegno, la correttezza e lo spirito di squadra dimostrati in pedana. Cinque giorni di gare ed emozioni che hanno visto le atlete confrontarsi con alcune delle migliori realtà italiane.

Tra le prestazioni di maggior rilievo spicca il titolo di campionessa nazionale conquistato da Emma B., prima classificata nella categoria Senior 2 Serie A. Ottimi risultati anche per Ginevra P., che ha conquistato il primo posto alla trave nella categoria Allieve Serie C2, e per Ginevra T., protagonista nella categoria Ragazze Serie C1 con il primo posto alla trave e due terzi posti tra volteggio e trampolino.

Sul podio anche Roberta, seconda classificata alla trave nella categoria Ragazze Serie C2.

A rendere ancora più significativo il risultato complessivo è stata la prova dell’intera squadra, composta da Amalia, Matilde, Teresa, Jessica, Anja, Roberta, Dalila, Giorgia, Ginevra P., Emilia, Ginevra T., Sofia, Asiya, Eva, Isabella, Denise, Greta ed Emma, tutte capaci di rappresentare con orgoglio i colori della società.

Fondamentale, come sempre, il lavoro dello staff tecnico e il sostegno delle famiglie, che hanno accompagnato le atlete lungo tutto il percorso stagionale fino a questo importante appuntamento nazionale.