Polisportiva Besanese, soddisfazione nelle gare del weekend per la sezione del tiro con l’arco

I risultati

In gara la categoria allievi sia maschile che femminile e la categoria adulti.

La sezione Tiro con l’arco della Polisportiva Besanese si è presentata sul campo di gara a Cassano d’Adda nel weekend appena passato con un bel gruppo di atleti di ogni categoria, portando a casa grandi soddisfazioni.

Polisportiva Besanese, i risultati per il gruppo del tiro con l’arco

Si aggiudicano il primo posto a squadre gli allievi categoria arco olimpico Pedoto Pietro 517, Bugatti Federico 497 e Brotto Andrea 477, insieme al secondo posto per Pedoto Pietro e terzo per Bugatti Federico nella classifica individuale di classe. Ottimi risultati anche per gli altri allievi Brotto Andrea, Sinigaglia Francesco e Fusi Federico.

Favolosa performance anche per le ragazze Agrati Camilla 426 (allieva) e Patri Sara 506 (juniores), che si sono aggiudicate il primo posto nella categoria allieve e il secondo posto in juniores femminile arco olimpico.

Strepitosi infine i risultati nei Giovanissimi, con Gallini Alessia al terzo posto di categoria e 470 punti, e Patri Samuele, primo posto con 422 punti.

Risultati per gli adulti