In città nasce una nuova società sportiva fra gli oratori. E' l'Asd Polisportiva San Giovanni Paolo II, che riunisce il Gso San Carlo, il 2008 Lazzaretto e la Polisportiva Sant’Ambrogio.

Nasce la polisportiva degli oratori

Una nuova realtà sportiva in città. Ieri sera, venerdì 24 giugno, all’oratorio Sant’Ambrogio è stata presentata ufficialmente la nuova società oratoriana Asd Polisportiva San Giovanni Paolo II, dal nome della comunità pastorale. La nuova realtà nasce dall’unione di tre società sportive precedenti: il Gso San Carlo, il 2008 Lazzaretto e la Polisportiva Sant’Ambrogio.

La soddisfazione del presidente Villa

Il neo presidente, Marco Villa, ha espresso soddisfazione per la novità: «Sono molto emozionato perché abbiamo lavorato parecchio per arrivare al traguardo. Il nostro obiettivo è riuscire a portare avanti quei valori educativi e sportivi che sono sempre stati una guida per i nostri oratori".

La polisportiva "un grande passo per la comunità"

Alla serata era presente anche il sindaco, Alberto Rossi, e il prevosto, monsignor Bruno Molinari: "Questo è un grande passo per la nostra comunità, abbiamo fatto molto e dobbiamo fare ancora tanto. Ringrazio don Samuele che, in questi anni, ha dimostrato sempre grande ottimismo e la capacità di saper mettere più persone allo stesso tavolo. Mi ha fatto piacere la convergenza sul nome di San Giovanni Paolo II, un grande amico di Seregno".

