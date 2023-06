Polisportiva Varedo, le ragazze del volley tornano in serie D. Dopo cinque anni la squadra del coach Eugenio Scannapieco ha riconquistato la promozione

Le ragazze del volley tornano in D

Le ragazze della Polisportiva volley Varedo festeggiano il ritorno in serie D. Dopo cinque anni la squadra femminile della Prima divisione Open ha nuovamente conquistato l’accesso all’ambito campionato dopo aver superato i play off. Un ottimo risultato che corona una stagione 2022/2023 partita sotto i migliori auspici. La squadra del coach Eugenio Scannapieco, dopo venti partite vinte e solamente due perse, ha conquistato la promozione contro delle avversarie particolarmente toste.

La squadra del coach Scannapieco

Il capitano, Lisa Circo, ha guidato per tutta la stagione le sue compagne: Beatrice Piasentier, Alice Regondi, Giulia Pozzi, Ottavia Mariani, Sara Loro, Martina Lattanzi, Manuela D’Antona, Francesca Padalino, Virginia Casati, Matilde Novati, Arianna Severini, Stefania Ferroni, Sonja Azzini, Martina Pozzi, fino alla vittoria finale.

"Siamo D nuovo qui"

I play off sono stati impegnativi, ma le ragazze hanno mantenuto la concentrazione, hanno seguito un coach determinato e attento ai dettagli e sono state supportate da Mattia Morandi, fisioterapista della società, dall’amico Rocco Pagnotta e dal dirigente Nevio Piasentier.

Per celebrare l’ambita promozione, dopo la partita che ha decretato l’avanzamento di categoria, le giocatrici, il mister e lo staff della Polisportiva Varedo sono tornati in campo per esultare con indosso la maglia blu che riportava la scritta "Siamo D nuovo qui".

"Società orgogliosa"