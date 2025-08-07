Ciclismo

Pool Cantù Sovico GB Team in festa grazie a Marco Gregori

L'atleta piacentino regala un altro successo alla squadra con un primo posto nella Gazzaniga – Onore

Pool Cantù Sovico GB Team in festa grazie a Marco Gregori
Sovico
Pubblicato:

Dopo il successo e la vittoria conquistata al “Memorial Ferrari” che si è svolto a Vigolzone (Piacenza) a fine giugno, Marco Gregori inanella un’altra perla alla sua stagione.

Pool Cantù Sovico GB Team in festa grazie a Marco Gregori

L'atleta piacentino che corre con la Pool Cantù Sovico GB Team regala un altro successo alla squadra nella Gazzaniga – Onore. L’atleta ha vinto la competizione bergamasca disputata sulla distanza di 77 chilometri lasciandosi alle spalle Luca Ferrari del Team Osio Sotto e Nicolò Samperle del Team Petrucci.

Il tracciato di gara:

 

ORDINE D’ARRIVO

  1. Gregori Marco (Pool Cantù Sovico GB Team)
  2. Ferrari Luca  (Osio Sotto)
  3. Scamperle Nicolo (Petrucci)
  4. Profazio Federico (Pedale Senaghese)
  5. Chitò Alessandro (Feralpi)
  6. Merchina Alessandrp (Ronco Maurigi Delio Gallina)
  7. Ferronato Pietro (Petrucci)
  8. Bellani Tommaso (Romanese)
  9. Costi Jacopo (Team Serio)
  10. Corno Andrea (Biassono)
Tu cosa ne pensi?
Necrologie
  • Registrazione tribunale Iscrizione nr.14/2021 del 29/04/2021 Tribunale di Monza
  • ROC 15381
  • Direttore responsabile Sergio Nicastro
  • Gestione editoriale Media(iN) Srl
Contatti
  • Email redazione@primamonza.it
Pubblicità
  • Concessionaria Publi(iN) Srl
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 Media(iN) Srl
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151