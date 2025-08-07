Pubblicato:
Ciclismo
Pool Cantù Sovico GB Team in festa grazie a Marco Gregori
L'atleta piacentino regala un altro successo alla squadra con un primo posto nella Gazzaniga – Onore
Dopo il successo e la vittoria conquistata al “Memorial Ferrari” che si è svolto a Vigolzone (Piacenza) a fine giugno, Marco Gregori inanella un’altra perla alla sua stagione.
Pool Cantù Sovico GB Team in festa grazie a Marco Gregori
L'atleta piacentino che corre con la Pool Cantù Sovico GB Team regala un altro successo alla squadra nella Gazzaniga – Onore. L’atleta ha vinto la competizione bergamasca disputata sulla distanza di 77 chilometri lasciandosi alle spalle Luca Ferrari del Team Osio Sotto e Nicolò Samperle del Team Petrucci.
Il tracciato di gara:
ORDINE D’ARRIVO
- Gregori Marco (Pool Cantù Sovico GB Team)
- Ferrari Luca (Osio Sotto)
- Scamperle Nicolo (Petrucci)
- Profazio Federico (Pedale Senaghese)
- Chitò Alessandro (Feralpi)
- Merchina Alessandrp (Ronco Maurigi Delio Gallina)
- Ferronato Pietro (Petrucci)
- Bellani Tommaso (Romanese)
- Costi Jacopo (Team Serio)
- Corno Andrea (Biassono)