Presentate squadra e maglia del Velo club Sovico

Con la presentazione della formazione e della maglia da gara 2026 è iniziata ufficialmente l’annata sportiva dei Giovanissimi del Velo Club Sovico.

La presentazione

Ospiti del salone dell’Oratorio San Giovanni Bosco, sono saliti alla ribalta le atlete e gli atleti che quest’anno difenderanno i colori della gloriosa compagine sovicese. Al loro fianco, confermatissima, la responsabile tecnica Laura Vergani che si avvarrà della collaborazione di Sharon Rigamonti, Andrea Costa-Staricco, Niccolò Viscardi e Emma Redaelli con Goffredo Chiusi responsabile delle

relazioni esterne.

L’evento si è aperto con il saluto del presidente Maurizio Canzi che ha poi invitato sul palco la sindaca di Sovico Barbara Magni. La prima cittadina, a nome di tutta l’Amministrazione comunale (presente anche il vice sindaco Marco Ciceri) ha augurato a tutti i componenti del Velo Club Sovico una stagione ricca di soddisfazioni.

Diverse le autorità presenti in rappresentanza della Federciclismo: Stefano Pedrinazzi, presidente del Comitato Regionale Lombardo; Chiara Mariani, presidentessa del Comitato Provinciale di Monza e Brianza con i rappresentanti del consiglio provinciale e Fabio

Perego, ex atleta del Velo Club Sovico e ora presidente della Commissione Nazionale Pista della Federciclismo.

Proprio Perego e l’ex presidente del Velo Club Sovico Giuseppe Rivolta hanno ricordato la loro esperienza nella società fondata nel 1975. Uno sguardo al passato per non dimenticare le forti radici della compagine brianzola ma anche, e soprattutto, l’augurio per un futuro pieno di

soddisfazioni.

Anche il presidente di Federciclismo Lombardia Stefano Pedrinazzi nel suo intervento ha rivolto un augurio agli atleti, complimentandosi poi con la dirigenza e i tecnici sovicesi per l’eccellente lavoro svolto sia nella categoria Giovanissimi che tra gli Allievi (la

categoria maggiore debutterà domenica alla Varese – Angera).

Il clou

Si è così giunti al momento clou della serata: il presidente Canzi, assieme a due atleti della categoria Giovanissimi, ha svelato la nuova maglia che gli atleti indosseranno in gara in questa annata.

Dopodiché Laura Vergani ha commentato le emozioni della stagione 2025 e svelato le linee guida della stagione che partirà il 6 aprile con la gara che il Velo Club Sovico organizzerà sulle strade di casa. Nei mesi d’attività non mancheranno gare in mountainbike, prove di abilità e sprint.

ELENCO ATLETI: Mello Lara, Asquino Ellis, Asquino Enea, Canzi Tommaso, Carson Francesco, Mariani Leonardo Scaccalossi Filippo, Dalla Costa Niccolò, Tentori Leonardo, Veggiato Matteo, Zinesi Filippo, Redaelli Nicolò, Benevento Nicola, Mariani Jacopo, Mazzeo Leonardo, Razzoli Giacomo, Rivolta Guglielmo, Sorrentino Diego.

STAFF TECNICO: Laura Vergani, Sharon Rigamonti, Andrea Costa-Staricco, Niccolò Viscardi, Emma Redaelli.