Prima gara della nuova stagione per gli arcieri della Polisportiva di Besana in Brianza, anche se all’aperto: il “ 18m Autunnale Città di Erba”.

Prima gara della nuova stagione per gli arcieri besanesi

Anche in questa occasione non sono mancate le soddisfazioni per i biancorossi: Primo posto Junior Femminile per Agrati Camilla (530) e podio completo per gli Junior Maschile Villa Matteo (550), Brotto Andrea (516) e Pedoto Pietro (490) che vincono anche il primo posto di squadra per la categoria (1556).

Primo e secondo posto Allieve Femminile per Ormenese Greta ( 507) e Sala Sabrina (505) che con Pedoto Chiara guadagnano anche il primo posto di squadra per la categoria(1456).

Anche i ragazzi non sono stati da meno: primo posto Ragazze Femminile per Mariani Lisa (458) e secondo posto Ragazzi Maschile per Arosio Alessandro (487) .