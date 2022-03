Prima gara della stagione per il team femminile della SC Cesano Maderno

I risultati

In gara a Vò le atlete esordienti e le allieve.

Prima gara stagionale per il team femminile guidato dal Direttore Sportivo Guido Roncolato che domenica 27 marzo ha preso parte al 11° Trofeo Vini "Terre Gaie" organizzato dalla A.S. Dilettantistica Unione Sport. Scuola Ciclistica di Vò.

Prima gara di stagione per la Sc Cesano, i risultati delle esordienti

Le atlete brianzole hanno affrontato un percorso ondulato di 7,4 chilometri da ripetersi 4 volte per le esordienti e 7 volte per le allieve, per un totale complessivo di 38 e 51,8 chilometri da percorrere tra Vò Vecchio, Vò e Boccon di Vò.

Per la categoria delle donne esordienti al via 138 atlete tra cui le portacolori cesanesi Giulia Beretta, Giulia Costa Staricco, Christine Valseschini e al suo debutto di categoria Nicole Veggiato. Partenza puntuale alle 14.00 per loro con il gruppo che ha viaggiato regolare verso il primo passaggio sullo strappo di Boccon. Un contatto con un’altra atleta ha visto però la cesanese Nicole Veggiato cadere rovinosamente a terra, mettendola così fuori gara senza fortunatamente gravi conseguenze.

Per i tre giri seguenti il gruppo brianzolo ha proseguito per lo più regolare, forzando l’andatura sullo strappo di Boccon selezionando notevolmente le atlete e spaccandosi in più gruppi.

Una cinquantina le atlete che sono rimaste nel gruppo di testa nell’ultimo passaggio sul Boccon tra cui le tre portacolori cesanesi che però non hanno trovato lo spunto nei due km finali per finalizzare la bella prova di giornata, concludendo intorno alla 20ª posizione.

I risultati della gara allieve

Per le donne allieve al via 163 atlete e per la formazione cesanese Anna Colombo, Carlotta Colombo, Giorgia Giangrande, Sofia Farina e Letizia Pirola.

Anche in questa corsa il gruppo ha viaggiato regolare nella prima parte di gara, forzando l’andatura sullo strappo di Boccon di Vò, causando una notevole selezione tornata dopo tornata.

A due tornate dal termine è un’atleta in solitaria ad uscire in avanscoperta, macinando secondi su secondi, è Irma Siri (VO2 team pink) che è arrivata all’ultimo passaggio sul Boccon di Vò con un paio di minuti sul gruppetto inseguitore e si è lanciata in discesa verso i due km finali che l'hanno portata al traguardo senza difficoltà.

È lei la vincitrice tra due ali di folla dopo una prova magistrale, alle sue spalle il gruppo ormai notevolmente frazionato è sopraggiunto all’arrivo mantenendo un ritardo di 2 minuti, tra di loro l’allieva cesanese primo anno Letizia Pirola.

Una giornata dolce amara per il team femminile di patron Fontana che finalmente ha potuto esordire nella prima prova della stagione agonistica.

Le prossime gare

I prossimi impegni vedranno domenica 3 aprile le donne esordienti del torrazzo impegnate con i colleghi maschi a Rovato, mentre sempre domenica 3 aprile è atteso il debutto stagionale anche per le giovanissime della formazione brianzola a Lissone.