Prima gara di stagione e prime vittorie per Pavan Free Bike

Un mini ritiro, un'occasione per ritrovarsi e gettare le basi della nuova stagione e, appena alzato il sipario sul 2023, Pavan Free Bike inizia già a contare vittorie e podi.

Un avvio decisamente sfavillante per i colori brianzoli nel 3° Trofeo Carbuta Park XCO, prova Top Class disputatasi tra i sentieri sterrati dell’entroterra finalese di Calice Ligure su cui i primi importanti passi della stagione sono stati percorsi con il piede giusto e tutti gli atleti hanno saputo mettersi in evidenza.

Le soddisfazioni colte in questo primo appuntamento sono state estremamente sostanziose e hanno dato un senso ad un team che quest'anno ha accolto tra le proprie fila alcuni nuovi arrivi che hanno messo in mostra subito belle performance.

Le due vittorie di Alberto Riva e Andrea Artusi sono state per certi versi una l'opposto dell'altra. Quasi inaspettata quella del Campione Italiano Master 3, che non pensava che sarebbe stato con i migliori già alla gara di inizio stagione, cercata quella di Artusi che al debutto settimana scorsa a Rivoli Veronese era salito sul terzo gradino del podio.

"Siamo soddisfatti di come è andato questo primo week end da cui abbiamo portato a casa le prime vittorie e i primi podi, ma anche dei bei momenti trascorsi insieme. I risultati sono stati molto buoni e abbiamo potuto ritrovarci e conoscerci nei tre giorni passati insieme in cui abbiamo messo a punto i dettagli per una stagione dove competere ad livelli alti. Non potevamo chiedere di più per questo inizio di stagione, alla fine abbiamo colto due vittorie, tre podi e tre quinti posti, vorrei sottolineare che la squadra nel suo insieme è partita con un buon dinamismo sin dal primo giorno”, commenta il presidente Antonio Pavan.