Gara di rientro dopo la pausa estiva per molti degli arcieri della Polisportiva Besanese domenica al “2° Memorial Antonio Santambrogio - 18 m all'aperto” di Erba.

Prima gara dopo la pausa estiva per gli arcieri di Besana

I biancorossi riescono ad agguantare molte buone posizioni in classifica a partire dal podio completo per gli junior maschile: Villa Matteo (541 punti), Sinigaglia Francesco (che con 536 punti migliora il suo primato personale) e Pedoto Pietro (518 punti) guadagnano anche il primo posto di squadra per la loro categoria con 1595 punti.

Podio completo anche per le allieve femminile: Agrati Camilla (520 punti), Pedoto Chiara ( 500 punti), Durante Anna (493 punti) guadagnano anche il primo posto di squadra per la categoria con 1513 punti; Chiara e Anna migliorano anche il loro primato personale.

Secondo posto ragazzi maschile per Arosio Alessandro (442 punti) che con Sinigaglia S. e Zappa guadagna il primo podio di squadra per la categoria con 1063 punti.

Si continua con i Giovanissimi: primo posto GM per Dosoli Paolo (394 punti), secondo per Casiraghi Matteo (379 punti) e primo posto GF per Bellani Ludovica (448 punti), che migliora anche il suo primato personale.

Infine terzo posto senior femminile per Patri Sara (475 punti) e secondo posto di squadra Master Maschile per Durante M., Morellini e Riboldi con 1498 punti.

La Polisportiva Besanese aspetta tutti quelli che vogliono provare a tirare con loro sabato 23 settembre dalle 14.00 all’open day al campo all’aperto in via De Gasperi 89 a Besana Brianza.