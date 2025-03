Buona la prima per le ragazze della Società Ciclistica di Cesano Maderno che domenica 23 marzo hanno aperto la nuova stagione agonistica a Riccione.

Prima gara e ricco bottino per la SC Cesano Maderno

Percorso ondulato di soli 3 km da ripetere più volte, 8 tornate le esordienti e 15 le allieve, un percorso tecnico che non lascia punti di respiro alle atlete in gara.

Tra le donne esordienti al via le cesanine Nicole Bracco, Ingrid Corno, Camilla Paravagna, Martina Pianta e Vittoria Vitillo per il secondo anno, mentre al loro esordio tra le primo anno Aurora Cerame e Arianna Pietrella. Per loro 8 giri da affrontare, con la gara che sin da subito vede il gruppo ridursi tornata dopo tornata per l’andatura imposta sul falsopiano. Alcuni tentativi di allungo sgretolano il plotone principale ma l’azione decisiva viene lanciata al penultimo giro dalle cesanesi Nicole Bracco e Aurora Cerame che forzano l’andatura e portano via con loro altre tre atlete. Le cinque fuggitive conquistano alcuni secondi sulle immediate inseguitrici, quanti necessari per assicurarsi il finale a ranghi ristretti con Nicole Bracco che lancia in prima persona la volata aggiudicandosi la sua prima vittoria stagionale. Alle sue spalle, all’esordio in categoria, la compagna di squadra e di fuga Aurora Cerame chiude in quarta posizione assoluta conquistando così il secondo posto tra le donne esordienti primo anno.

Dietro di loro le immediate inseguitrici vedono la ligure Camilla Paravagna conquistare il 7º posto tra le donne esordienti secondo anno al suo esordio in maglia cesanese, seguita dalla compagna di squadra Martina Pianta che sfiora la top ten di giornata.

Allieve

Non cambia il registro nemmeno fra le donne allieve, che partono agguerrite con scatti contro scatti. Al via per il team brianzolo Nicole Canu, Vivienne Cassata, Emma Colombo, Martina De Vecchi, Giulia Lombardi, Irene Pancheri, Letizia Parini e Carlotta Ronchi.

Le cesanesi tentano più volte di forzare l’andatura, prima con Emma Colombo e Letizia Parini, poi con Carlotta Ronchi che rimane in avanscoperta per qualche tornata con alcune manciate di secondi, ma il gruppo reagisce e annulla ogni tentativo, si presenta così compatto all’ultima ascesa.

L’arrivo è dunque a ranghi serrati e il gruppo lancia lunghissimo la volata, con le cesanesi Carlotta Ronchi e Emma Colombo che trovano lo spunto per conquistare due preziosi piazzamenti salendo sul secondo e terzo posto del podio, seguiti da Vivienne Cassata al sesto.

Un ricco bottino per le ragazze dirette da Guido Roncolato, che hanno finalmente iniziato la nuova stagione agonistica dopo i lunghi mesi invernali di preparazione.

Il nuovo appuntamento per le ragazze del torrazzo con i campi di gara, sarà domenica 30 marzo 2025 ad Arezzo (AR), in Toscana.