Sulla terra battuta del Villa Reale Tennis di Monza ieri è andata in scena la prima giornata del Campionato a squadre di Serie A2 che ha visto impegnato il V-Team contro il Circolo Tennis Albinea.

Prima giornata di Campionato: V-Team parte con un pareggio

L’esordio, condito da una grande affluenza di pubblico, è stato positivo nonostante il pareggio: 3-3 lo score finale, con il punto del pari per gli emiliani arrivato solo nell’ultimo match in programma. In parità anche le sfide di singolare, con il team brianzolo che conferma tutte le qualità che l’hanno portato nella seconda divisione del campionato nazionale.

I match

Subito in grande spolvero la new entry del team, Pietro Fellin, classe 2001, tornato in questi mesi dagli Stati Uniti per sostenere il circolo dove è cresciuto e che si è sbarazzato in 1 ora e 27 minuti dell’under 18 Leonardo Iemmi con un eloquente doppio 6-2. Match più lottato, viceversa, quello andato in scena sul campo 1 dove l’esperto Davide Albertoni, elemento di spicco della storica cavalcata dalla Serie C, aveva di fronte il n.2 della formazione emiliana Cristian Carli, già n.481 Atp nel 2019. Dopo un primo set vinto agevolmente, il tennista brianzolo ha subito la rimonta del classe 1996 che, dopo quasi tre ore, ha riportato il match in parità con lo score di 2-6 7-5 6-4. Ci ha pensato Federico Arnaboldi, alla sua seconda stagione tra le fila del V-Team e reduce dall’ottima finale raggiunta la settimana scorsa nel torneo Itf di Santa Margherita di Pula, a riportare in vantaggio la squadra capitanata da Duvier Medina e Marco Baio. Il 23enne di Cantù (n.618 Atp) si è sbarazzato in appena 68 minuti del n.1 di Albinea, Lorenzo Bocchi con un punteggio che non ammette repliche: 6-2 6-3.

Nel quarto singolare in programma, battuta d’arresto anche per un’altra storica colonna portante del V-Team, Andrea Borroni che, contro il 19enne Tommaso Iotti, ha perso un match lottato per 6-7 6-4 6-4 in 2 ore e 34 minuti.

L'esito della sfida deciso dai doppi

A decidere l’esito della sfida sono dunque i doppi, entrambi avvincenti. Nel primo, la coppia principe del V-Team Albertoni/Arnaboldi ha sconfitto il duo Iemmi/Alessandro Motti (uno che in doppio è stato n.91 Atp) in due parziali, 6-3 6-4, con il maestro della scuola tennis di Villasanta bravo a recuperare le forze per assistere il più giovane compagno e riportare in vantaggio il V-Team. Il sesto e ultimo punto è però appannaggio degli ospiti. A regalare al Ct Albinea il pareggio è il duo Bocchi/Carli che ha la meglio su Borroni/Fellin per 6-2 7-5. Un punto in classifica, dunque, già prezioso per garantirsi quella salvezza che rappresenta ragionevolmente l’obiettivo da perseguire in questa stagione vista la complessità del girone in cui il V-Team è stato sorteggiato.

Il commento di Baio

“C’è il rammarico di non aver vinto - ha commentato dopo il match il co-capitano Marco Baio - ma anche la consapevolezza di aver dato il 100% in campo. Usciamo da questa sfida senza rimpianti. Certo, era importante vincere per partire bene ma questo risultato chiaramente non pregiudica il resto del campionato”.

Il prossimo appuntamento è per domenica 8 ottobre con la prima sfida in trasferta: destinazione Marche, per affrontare i pesaresi del Tc Baratoff, sconfitti all’esordio dalla corazzata Santa Margherita Ligure.