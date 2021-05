Ciclismo, prima prova in pista per la formazione femminile della SC Cesano Maderno, guidata da Patron Fontana, che mercoledì 5 maggio 2021 ha preso parte al 1’ TROFEO CASYRACING al Velodromo di Dalmine.

Ciclismo, prima prova in pista per la SC Cesano Maderno

Per le donne allieve si sono presentate al via Camilla Locatelli, Carola Ratti e Giorgia Giangrande; mentre per le donne esordienti schierate alla partenza Anna Colombo, Letizia Pirola, Carlotta Colombo, Giulia Beretta, Giulia Costa Staricco e Alessia Riboldi.

Categoria allieve

La giornata si è aperta con la prima prova Scratch delle donne allieve dove verso metà gara c’è stato un allungo promosso da Marta Pavesi (Valcar Travel&Service) seguita dalla portacolori cesanese Carola Ratti e altre quattro atlete. Il drappello di testa è arrivato in volata dove Carola ha concluso quinta mentre alle sue spalle Camilla Locatelli cha chiuso seconda del gruppo, quindi ottava, seguita da Giorgia Giangrande appena fuori la top ten.

Tempo Race

La seconda prova è stata la Tempo Race, dove le ragazze cesanesi hanno condotto una gara attenta fino a quando la portacolori Camilla Locatelli è riuscita ad evadere dal gruppo con altre atlete. Camilla ha conquistato così un punto e grazie al secondo posto all’ultima voltata della prova ha chiuso la seconda prova al terzo posto. Terzo posto che le permette di risalire la classifica in sesta posizione a pari punti con altre due atlete.

Corsa a punti

L’ultima prova di giornata della categoria è stata la Corsa a Punti, dove le ragazze sono riuscite a mettersi in mostra portando Camilla Locatelli a risalire la classifica generale arrivando sul terzo gradino del podio di giornata.

Categoria esordienti

Anche per le donne esordienti la prima prova in pista è stata rappresentata dallo scratch. Per le ragazze al primo anno è stato l’esordio nella specialità e proprio la portacolori cesanese Giulia Costa Staricco, al primo anno, è risultata la migliore nella prova tra le compagne conquistando il sesto posto seguita da Anna Colombo.

La seconda prova, la Tempo Race, ha visto un’altra primo anno che ha cercato di mettersi in mostra: Giulia Beretta che ha cercato di portarsi a casa il primo punto della prova, sfortunatamente finendo seconda per pochi centimetri. La prova è terminata con la buona prestazione di Letizia Pirola che ha concluso 7ª.

L’ultima prova della corsa a punti ha definito la classifica finale della categoria dove le ragazze cesanesi vedono Letizia Pirola 9º, Giulia Costa Staricco 10º e Anna Colombo 11º.

Per la S.C.Cesano Maderno quello conquistato da Camilla Locatelli è il primo podio stagionale che sicuramente regala un sospiro di sollievo dopo un inizio stagione difficile e frenato con parte delle atlete fuori squadra.