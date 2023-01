Prima prova regionale per le atlete della Ginnica Bovisio Masciago

Inizio di stagione sportiva senza podi per le ginnaste dell’A.S.D.Ginnica Bovisio Masciago, che hanno disputato la 1^ prova regionale del Campionato CSAIN , valida per l’assegnazione del titolo regionale e per la qualificazione alla fase Nazionale, per ginnaste che gareggiano individualmente.

Le atlete della Ginnica Bovisio Masciago sfiorano il podio diverse volte

Una giornata con risultati discreti e con diversi podi mancati per un soffio. Ha aperto la manifestazione, nella mattinata di sabato 21, il settore Serie D, con esercizio al corpo libero, trave, volteggio e minitrampolino. La Ginnica ha schierato nella Cat.Promesse (2015-16) la ginnasta Vittoria Magri che, nonostante una buona esecuzione, conclude al 9° posto della classifica. Brave anche le compagne della cat. Allieve , il gruppo più numeroso. Alla loro prima gara in questa serie si sono ben comportate ottenendo piazzamenti dal 19° posto con Rachele D’Adamo, Giulia Pedaso e Stella Lavezzari.

La mattinata è poi proseguita con la categoria Ragazze ( 2011-12) e l'emozione della prima gara si è fatta sentire. Con grande impegno hanno portato a casa risultati discreti ai singoli attrezzi Eleonora Santambrogio, Ana Marvukaj e Linda Disca.

Settimo posto per Camilla Cabiati

Le compagne della categoria Ragazze serie C, scendono invece in pedana in campo nel pomeriggio. Quattro ginnaste schierate per Bovisio. Con esercizi effettuati con impegno Camilla Cabiati conquista il 7° posto, Giada Corsini il 10° posto e a seguire Eleonora Resnati e Alice Coralli.

Per la Categoria Junior D ( 2009-10) presente la ginnasta Rosa D’Aiuto alla sua prima gara, che con grande determinazione si posiziona all’11° posto. Per la categoria Senior D ( 2008 e precedenti ), dopo un’ottima prova, con esecuzioni pulite a tutti gli attrezzi sfiora il podio e guadagna il 4° posto Ilaria Pessina. Segue in 9° posizione Greicy Antezana Pacan.

Podio sfiorato per Alisia Pellecchia

La prima giornata di gara si conclude con la serie C , categoria Junior. Cinque le ginnaste della Ginnica, ben concentrate e motivate. Di nuovo il podio viene sfiorato con il 4° posto di Alisia Pellecchia dopo una splendida gara. Seguono, al 7° Giada Loscalzo, poi Marta Lamon, Linda Bassan e Miriana Fierro.

Le gare di domenica

Domenica mattina le gare riprendono con la Serie C categoria Senior. Unica ginnasta di Bovisio, Giorgia Buonora, che

conclude al 10° posto, dopo una caduta in trave ma facendo una bella gara agli altri attrezzi.

Nella categoria Senior, alla loro prima esperienza in Serie B, Elisa Lavezzari che termina al 7° posto, Laura Bellofatto al 15° e a seguire Alessia Provezza.

Risultati che comunque fanno ben sperare per le prossime scadenze della Serie B, C e D e per il margine di miglioramento possibile, come evidenziato anche dalle allenatrici Barile Elena e Zaina Giulia e dal Direttore Tecnico Pederzani Giacinta.

Presente anche la Presidente Bellofatto Giovanna sempre pronta a spronare le sue allieve a dare il meglio.