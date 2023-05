Settimana ricca per le ragazze della formazione femminile della S.C.Cesano Maderno.

Prima prova stagionale in pista per le ragazze della SC Cesano Maderno

Lo scorso mercoledì 3 maggio 2023 si è tenuta la prima prova stagionale in pista per le portacolori della squadra di Cesano impegnate al 3º Trofeo Panza Ossitaglio al Velodromo di Dalmine. Sia per le donne allieve che esordienti gara Omnium Endurance su tre prove: Scratch, Corsa a punti ed Eliminazione.

Irene Pancheri arriva quinta

Ragazze del torrazzo in azione con le donne esordienti primo anno al loro debutto nella specialità che conquistano il 5º posto assoluto con Irene Pancheri e il 13º con Giulia Lombardi; per le donne allieve ottima prova di Michela Zucca che conquista anch’ella il 5º posto di categoria, seguita dalle compagne Giulia Costa-Staricco all’8º e Carlotta Colombo al 10º.

Coppa Strade Bianche di Gussola

Domenica 7 maggio invece l'impegno era nel cremasco per la Coppa Strade Bianche di Gussola.

Per le donne esordienti erano previste 4 tornate: il plotone che già al primo passaggio si fraziona in notevoli gruppi, la testa della corsa è composta da 6 unità mentre al loro inseguimento c’è una decina di ragazze con la portacolori cesanese Giulia Lombardi. Una scivolata sull’ultimo passaggio dello sterrato le fa però perdere la posizione in testa, ma la cesanese si rialza e termina la prova al 7º posto in classifica tra le donne esordienti primo anno.

Sono 8 invece le tornate invece previste per le ragazze allieve, anche per loro il gruppo viene sin da subito frazionato e solo un drappello di atlete rimane in gara dopo la metà di gara, tra cui Giulia Costa-Staricco che termina la difficile prova di giornata nel secondo gruppo.

Prossime gare

Il nuovo weekend vedrà le ragazze del torrazzo di nuovo in scena nel comasco, dove sabato 13 maggio prenderanno parte alla cronometro multicategoria di Alzate Brianza (CO) e domenica 14 maggio saranno al via della 4ª Giornata Cadoraghese a Cadorago (CO).