Primo turno infrasettimanale per la Rimadesio, che al PalaBorsani di Castellanza è ospite di Legnano, reduce da tre vittorie e una sconfitta nelle prime quattro giornate.

Prima sconfitta per Rimadesio battuta da Legnano

Inizio di partita senza padrone dove, come già successo contro Saronno, la squadra di Desio trova con buona facilità la via del canestro, anche grazie ad un Bartninkas da 12 punti nei primi 5 minuti, e risponde colpo su colpo ai tentativi di allungo dei padroni di casa: 25-23 alla fine della prima frazione.

Nel secondo quarto, guidata da Agostini e Sodero, Legnano tocca anche il +8 (33-25); grazie ad un parziale di 9-0, i desiani riescono nuovamente a trovare il vantaggio, prima di subire però nell’ultimo minuto un contro-parziale legnanese, che permette alla compagine biancorossa di andare all’intervallo lungo in vantaggio di 6 lunghezze (47-41).

Al rientro dagli spogliatoi, i Knights mettono le mani sulla partita, allungano nel punteggio e non permettono alla Rimadesio di accorciare prima dell’ultimo mini-riposo: 68-51 il punteggio. Nell’ultima frazione la musica non cambia: Legnano controlla, chiude definitivamente la partita e conquista così la propria quarta vittoria stagionale.

Per la Rimadesio in arrivo tre partite in 10 giorni: sabato sera ancora in trasferta contro Crema, mentre settimana prossima Casale Monferrato e Andrea Costa Imola, entrambe al PalaFitLine, rispettivamente mercoledì e sabato.

(Foto credits: Andrea Cairoli)