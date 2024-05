Ricco weekend di gare per le ragazze del Presidente Giuseppe Fontana che hanno preso parte sabato alla cronometro e domenica alla prova su strada della Coppa Strade Bianche a Gussola, in provincia di Cremona.

Sc Cesano Maderno in trasferta a Gussola

Percorso quello di sabato, di 7 km di cui la maggior parte sulla lunga ciclovia del vento. Tra le donne esordienti primo anno, Nicole Bracco segna il secondo miglior tempo seguita dalla compagna di squadra Martina Pianta al 9º. Tra le secondo anno una buona prestazione delle cesanesi Irene Pancheri e Giulia Lombardi che conquistano rispettivamente il 7º e 8º posto in classifica. Buona è anche la prova per le donne allieve che chiudono al 16º posto con la cesanese Michela Zucca.

Prima vittoria stagionale per Giulia Lombardi

Cambio decisamente di registro per la domenica: il percorso è in parte quello già affrontato il sabato con alcune variazioni, per le donne esordienti previste 4 tornate per un totale di 29 km.

Gara sin da subito che entra nel vivo con il gruppo che appare sin da subito molto allungato. Intorno al 10º km di gara è un allungo a segnare la corsa, quando un terzetto prende il largo e macina secondi importanti sul plotone, tra di loro c’è la cesanese Giulia Lombardi. Alle loro spalle la compagna di squadra Nicole Bracco milita saggiamente nella testa della corsa controllando gli inseguitori.

Dopo 19 km di fuga e 1’20” di vantaggio, una superba Giulia Lombardi regola saggiamente lo sprint sull’ultimo rettilineo e vince di forza sulle avversarie imponendosi sulla linea del traguardo e conquistando così la prima vittoria stagionale. Alle loro spalle è l’altra cesanese Nicole Bracco che regola il gruppo inseguitore, conquistando così il 4º posto assoluto e il 2º tra le donne esordienti primo anno.

Un bel terzo posto per Letizia Parini

Per le donne allieve previste invece 6 tornate del medesimo circuito, prima di affrontare 2 tornate più ampie che comprendono ognuna 1,3 km di sterrato. Gara sin da subito caratterizzata da allunghi in testa alla corsa ma quello decisivo viene lanciato al quarto giro quando è la portacolori cesanese Letizia Parini a prendere il largo con altre due atlete di casa della Gioca in Bici Oglio Po. Le tre atlete macinano secondi fondamentali sul plotone di tornata in tornata fin ad arrivare al primo passaggio sullo sterrato con 1 minuto guadagnato sul gruppo e 30” sulla prima diretta inseguitrice.

È nella tornata finale, all’ultimo passaggio sullo sterrato che la cesanese Letizia Parini scivola sulla curva iniziale. Per lei gli ultimi chilometri di cui uno interamente nello sterrato, sono così un vero inseguimento al cardiopalma che la porterà a conquistare il terzo gradino del podio a soli 7 secondi dalle battistrada. Alle sue spalle nel gruppo inseguitore sfiorano la top ten di giornata le compagne di squadra Vivienne Cassata e Emma Colombo.

Le foto

Foto 1 di 6 Foto 2 di 6 Foto 3 di 6 Foto 4 di 6 Foto 5 di 6 Foto 6 di 6

Prossimi impegni

Un weekend ricco di soddisfazioni quello delle ragazze della formazione brianzola di Cesano Maderno. I prossimi appuntamenti vedranno le portacolori del torrazzo di nuovo in gara domani, martedì 7 maggio, alla Leva dell’Inseguitore al velodromo di Busto Garolfo, mentre domenica 12 maggio saranno al via del GP della città di Corridonia (MC).