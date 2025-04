Ha messo sui pedali tutta la forza che aveva in corpo e, alla conclusione dei 57 chilometri in programma nel Memorial Montanari di Calcinato, Marco Gregori (Pool Cantù – Sovico – GB Team) ha conquistato la prima affermazione del 2025.

Prima vittoria stagionale per Marco Gregori

Diretto dai tecnici del Velo Club Sovico Ferrari, Alberti e Buttini con la collaborazione del Pool Cantù GB Team, il 16enne atleta residente in provincia di Piacenza ha centrato oggi quella vittoria che finora aveva solamente accarezzato giungendo secondo in tre occasioni (Varese/Angera, Castelletto Ticino e Dairago) piazzato al secondo posto.

Gregori ha avuto la meglio su due alfieri del Biassono: Riccardo Longo e Samuele Matteini che hanno tagliato nell’ordine il traguardo.

«Ringrazio tutti i miei compagni che hanno chiuso su tutti i tentativi di fuga permettendomi di giocarmi le mie carte in volata. Sapevo che quella di oggi era una gara in cui potevo fare bene, adatta alle mie caratteristiche. Sono molto felice di questa vittoria e mi auguro che ne arrivino altre» ha detto Marco Gregori nel dopogara.

ORDINE D’ARRIVO

1 GREGORI Marco Pool Cantù VC Sovico GB Junior

2 LONGO Riccardo US Biassono

3 MATTEINI Samuele US Biassono

4 BOTTI Giacomo Ronco Maurigi Delio Gallina

5 MINARDI Samuel Madignanese Ciclismo

6 CHITO' Alessandro Feralpi Monteclarense

7 MAGGIONI Matteo Pedale Senaghese

8 BURONI Simone Velo Club Pontenure 1957 F.Zeppi

9 FERRARI Luca UC Osio Sotto

10 CARDONE Fabio US Biassono