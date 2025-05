Prime prove in pista per la SC Cesano Maderno

Prime prove in pista per le ragazze di Guido Roncolato che hanno preso parte a due competizioni in questi giorni tra Lombardia e Piemonte.

Martedì 13 maggio prima sfida stagionale al Velodromo Pierino Baffi di Crema (CR), con la gara che viene interrotta dopo due delle tre prove previste a causa del maltempo.

Cesanine che tra le donne esordienti vedono vincere Martina Pianta in entrambe le prove e imporsi così sulle rivali, al secondo posto chiude la compagna Nicole Bracco e quinta Vittoria Vitillo.

Tra le allieve secondo posto per Martina De Vecchi a pari punti del primo posto, seguita da Letizia Parini al terzo, Emma Colombo al 4º e Giulia Lombardi al 5º.

Giovedì 15 Maggio nuova sfida in pista ma questa volta in terra piemontese al Velodromo Francone di San Francesco al Campo (TO) dove le ragazze esordienti in gara con i colleghi maschi si impongono nuovamente con Martina Pianta seguita questa volta al secondo posto da Vittoria Vitillo e al terzo da Ingrid Corno.

Un buon inizio di stagione su pista per le ragazze della S.C.Cesano Maderno che adesso saranno di nuovo in scena sabato 17 maggio con Vivienne Cassata alla crono-scalata di Corio (TO) e domenica 18 maggio al 23º Memorial Coffani di Gazoldo degli Ippoliti, in provincia di Mantova.