Si chiama Federica Barrile, è nata a Messina nel 2001 e ora sta per approdare in Brianza. E' lei infatti il primo colpo del mercatro estivo del Real Meda che l'ha scelta per andare a rafforzare il centrocampo della squadra.

Primo colpo del mercato estivo per il Real Meda: arriva Federica Barrile

Barrile è in grado di ricoprire il ruolo di mezz’ala e di esterno sinistro e destro ed è pronta a portare la sua versatilità tra le Black Panthers.

Tra le sue esperienze quella della stagione 2020-2021 in cui ha giocato con l’SSD UniMe Messina, mentre la stagione successiva l'ha vista ancora protagonista a Messina, ma con la maglia del SSD Camaro. Nel 2022-2023, Federica ha invece giocato nel SSD Academy Sant'Agata. Lultima stagione l'ha vista difendere i colori del Matera Città Sassi Women.

Queste le prime parole di Federica Barrile da giocatrice del club di Meda: