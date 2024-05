Undicesima prova del Trofeo Rosa interregionale per donne esordienti e donne allieve che ha visto le ragazze della formazione cesanese prendere il via al 1º GP della città di San Miniato (PI).

Primo Gp della città di San Miniato, c'è anche la Sc Cesano Maderno

Il circuito principale è snocciolato tra le frazioni Roffia, Ontraino e Isola e il comune di San Miniato stesso per 11 km pressoché pianeggianti, con uniche zone tecniche nel passaggio delle corti dove curve e contro curve nelle strettoie accendono la gara. Il finale vede però le atlete affrontare la deviazione verso l’ascesa di 2 km de La Scala con tratti al’8% e dove in cima è posto il traguardo finale.

Per le donne al via le cesenaesi Ingrid Corno, Giulia Lombardi, Irene Pancheri, Martina Pianta e Vittoria Vitillo che devono affrontare due tornate del circuito pianeggiante prima di affrontare l’impervio finale. Gara sin da subito veloce caratterizzata da scatti e contro scatti nella testa della corsa tra cui anche quello della cesanese Giulia Lombardi che tenta di forzare l’andatura, ma nulla da fare e il gruppo si presenta compatto ai piedi dell’ascesa finale.

Una caduta ai piedi della salita rallenta notevolmente il plotone con alcune atlete che devono ripartire da fermo tra cui le cesanesi Giulia Lombardi e Irene Pancheri che terminano comunque tra le prime 20 sulla linea d’arrivo. Tra le primo anno ottima prova delle ragazze del torrazzo che conquistano il 9º posto con Martina Pianta seguita al 13º e 15º posto dalle compagne Vittoria Vitillo e Ingrid Corno.

La gara delle allieve

Gara analoga per le donne allieve che affrontano 4 tornate del circuito prima dell’ultima salita. Gara veloce con le cesanesi che militano nella testa della corsa e tentano più volte di forzare l’azione ma il gruppo non lascia spazio e nonostante ridotto ad una sola trentina di atlete, si presenta compatto ai piedi della salita finale. Ottima prova delle ragazze cesanesi che resistono alla forzatura dell’andatura in testa al gruppo e conquistano il 6º,7º e 8º posto con Vivienne Cassata, Emma Colombo e Paola Zucca sulla linea del traguardo.

Un’altra domenica ricca di buone prove per le ragazze del torrazzo sotto la guida del Direttore Sportivo Guido Roncolato.

I prossimi appuntamenti vedranno le ragazze cesanesi al via sabato 1 giugno alla cronometro di Romanengo, mentre domenica 2 giugno al 16°TROFEO AVIS a Gessate (MI).