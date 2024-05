Primo Maggio in quel di Albino, in provincia di Bergamo, per le ragazze della Sc Cesano Maderno. La squadra di Guido Roncolato e Patron Fontana ha preso infatti parte al 1° TROFEO P & K NEW ELECTRIC, una gara su circuito tecnico da ripetere più volte in base alla categoria di appartenenza prima di lanciarsi nel finale con una ascesa di 700 metri e una pendenza media del 9%.

Primo Maggio in sella per le atlete della SC Cesano Maderno

Per le donne esordienti al via 65 atlete con il gruppo che si ritrova dimezzato già pochi chilometri dalla partenza a causa di una caduta, e con le cesanesi che militano al comando del plotone e vincendo il traguardo volante con l’agguerrita Giulia Lombardi. L’azione decisiva viene lanciata sulla salita finale quando un drappello di atlete forza l’andatura e 5 atlete si avvantaggiano sul gruppo, tra cui una fenomenale Nicole Bracco.

Il quintetto si lancia verso il traguardo finale sotto la pioggia battente e la cesanese conclude al terzo posto generale sulla linea del traguardo, prima tra le 2011 e vincendo così la classifica delle donne esordienti primo anno. Alle sue spalle un ottimo 7º posto di Martina Pianta sempre tra le primo anno con le compagne Giulia Lombardi e Irene Pancheri che concludono nel gruppo inseguitore sfiorando la top ten di giornata. Gara allieve Gara sostenuta anche per le ragazze allieve che effettuano la prima parte della competizione sotto la forte pioggia battente. Una caduta mette fuori dai giochi le portacolori cesanesi Vivienne Cassata e Michela Zucca, mentre il plotone viaggia sull’asfalto scivoloso.