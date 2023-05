Primo posto di squadra per gli arcieri di Besana in trasferta a Cologno

Ottimi piazzamenti, nonostante un meteo non proprio favorevole, per gli arcieri della Polispostiva Besanese che nel weekend sono stati impegnati a Cologno Monzese, mentre i giovanissimi hanno preso parte alle finali Regionali del Trofeo Pinocchio.

Arcieri di Besana in trasferta a Cologno

Domenica dal tempo ballerino ma dalla mira sicura quella vissuta dagli arcieri di Besana: a Cologno Monzese, al 70/60/40 m Round (OL) - 50 m Round (CO) , primo e terzo posto OL Allieve Femminile per Agrati Camilla (che con 612 punti migliora ancora il suo record personale) e Ormenese Greta (488 punti).

Le ragazze, insieme a Durante Anna, conquistano anche il primo posto di squadra per la loro categoria con 1581 punti. Secondo posto OL Master Femminile per Corti Maria Carla (567 punti) e secondo posto di squadra OL Junior Maschile per Sinigaglia Brotto Villa con 1534 punti. Terzo posto Arco Nudo Senior Maschile invece per Durante Enzo (475 punti).

Giovanissimi alle finali del Trofeo Pinocchio

A Bellinzago Lombardo invece si è svolta la Fase estiva della regione Lombardia del Trofeo Pinocchio per le classi dei giovanissimi. Un applauso a tutti i partecipanti che hanno combattuto anche contro i capricci del meteo. Ragazzi e Ragazze 2012: Balzarotti Marco, Mariani Vittoria e Remollino Arianna. Ragazzi e Ragazze 2011: Casiraghi Matteo, Dosoli Paolo, Spinelli Maristella, Mariani Lisa e Confalonieri Ginevra. Ragazzi 2010: Patri Samuele.

Un applauso ancora più forte a Sinigaglia Simone che con 415 punti conquista il terzo posto ragazzi 2011 e ad Arosio Alessandro che con 413 punti conquista il terzo posto ragazzi 2010.

Tutte le foto