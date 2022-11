Nulla da fare in Puglia per i ragazzi del tennis del V-Team.

Primo stop in Campionato per il V-Team

Nella terza giornata del Campionato a squadre di Serie A2, il team brianzolo, che raggruppa al suo interno il Villa Reale Tennis Monza, il Tennis Club Villasanta e il Vedano Tennis, non è riuscito a bissare il successo dello scorso anno e ha ceduto il passo per 4-2 al Ct Mario Stasi di Lecce, una delle realtà tennistiche più solide dell’intera regione.

Sconfitta che però non ridimensiona in nessun modo le importanti ambizioni nella seconda divisione del campionato del team brianzolo, che nelle prime due giornate di campionato ha portato a casa due vittorie e che ha confermato anche a Lecce di avere tutte le carte in regola per puntare alla promozione.

Primo e secondo match

Il primo match a concludersi è quello tra i due under 30 provenienti dal vivaio dei rispettivi circoli, con il 26enne esponente del V-Team Davide Albertoni - ancora imbattuto nella competizione fino ad oggi - che deve cedere il passo al 29enne pugliese Giammarco Micolani, atleta con una buona carriera da junior alle spalle e un passato da n.665 Atp (6-3 6-2 lo score finale). Cinque minuti più tardi è arrivato anche il secondo hurrà per il Ct Mario Stasi, grazie al 19enne polacco (n.470 Atp) Maks Kasnikowski - reduce dalla finale persa nell’Itf di Sozopol in Bulgaria - che ha avuto la meglio sul 22enne brianzolo Federico Arnaboldi (n.475 Atp) per 6-3 7-6(10).

Terzo e quarto match

Poi un altro giovane in forte ascesa, l’under 18 Felipe Virgili, talentino del Ct Lecce che quest’anno si è messo in evidenza sul circuito Itf, ha battuto Andrea Borroni per 6-2 6-3 in un’ora e 17 minuti.

Il quarto incontro vedeva di fronte per il team monzese il 22enne mancino, n.402 Atp, Gianmarco Ferrari - già protagonista di due match di grande intensità in A2 - al brindisino, classe 1999, Omar Brigida. L’ha spuntata l’alfiere del V-Team, in soli 37 minuti per 6-4 6-2, fissando il punteggio sul 3-1 per i pugliesi e accendendo così le speranze dei lombardi per un possibile pareggio.

Primo e secondo doppio

Reazione d’orgoglio dei brianzoli quindi, che non ci stanno a perdere e nel primo doppio in programma riescono ad accorciare ulteriormente le distanze con la netta vittoria (6-4 6-0) del duo Arnaboldi/Ferrari in meno di un’ora sulla coppia Kasnikowski/Micolani. Purtroppo, nell’ultimo doppio in programma, Felipe Virgili e Alessandro Coccioli hanno la meglio per 7-6(4) 6-3 su Albertoni/Borroni fissando il punteggio sul definitivo 4-2 per il Ct Mario Stasi che, con questo successo, conquista la vetta del girone 2 sorpassando proprio il V-Team.

Si punta alla promozione

“Il risultato giusto oggi sarebbe stato il pareggio - commenta Duvier Medina, direttore tecnico e capitano dei brianzoli -. Purtroppo un paio di match non sono girati per il verso giusto, vedi il tie-break di Arnaboldi, e abbiamo perso ma i ragazzi hanno lottato come sempre. Resta la grande prestazione di Gianmarco Ferrari sia in singolare che in doppio. Siamo comunque ad una sola vittoria dal nostro primo obiettivo che resta quello di salvarci. Ovvio che quando si comincia molto bene, come abbiamo fatto quest’anno, il traguardo si sposta subito sul sogno della promozione”.

Domenica in campio a Monza

Dopo le due trasferte nel sud Italia è però già tempo di tornare a Monza, domenica 6 novembre (dalle ore 10), per la sfida casalinga contro il Tennis Comunali Vicenza, con i brianzoli che proveranno subito a riconquistare il primato in un girone che, come da pronostico, si sta rivelando equilibrato e di livello molto alto.