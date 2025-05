Dopo una stagione regolare terminata al 16° posto, la Rimadesio si appresta ad affrontare il primo turno playout contro la Npc Rieti con in testa un solo obiettivo: conquistare la permanenza in Serie B Nazionale.

Primo turno playout: Rimadesio non sbaglia

Partita che viaggia sull’onda dell’equilibrio fin dalla prime battute e che vede gli attacchi prevalere sulle difese. I due canestri dalla lunga distanza di Torgano regalano il primo vantaggio della serata ai desiani, che però nella metà campo difensiva incassano la tripla di Fabi e vedono gli ospiti scavare il primo solco sul 12-18. Nel finale di primo quarto l’Aurora torna a contatto con Rieti e, nonostante qualche difficoltà, termina i primi 10′ ad un solo possesso di svantaggio.

In avvio di seconda frazione la schiacciata di Cipolla e i quattro punti consecutivi di Tornari riportano avanti nel punteggio i bluarancio. Giunta risponde con un gioco da tre punti e firma l’ennesima parità della partita. Le due compagini continuano a non trovare rimedio alle difficoltà difensive e, al termine di un primo tempo ricco di canestri, il tabellone recita perfetta parità a quota 44.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

(Foto credits: Luca Brioschi)

Al rientro dagli spogliatoi l’inerzia si sposta prepotentemente sponda Desio: 20-8 è il parziale del terzo periodo. L’attacco reatino si ferma, mentre l’Aurora continua a produrre offensivamente e, grazie ad un parziale di 14-0, prova a lasciarsi alle spalle la Npc, costretta ad inseguire dopo 30′ di gioco.

L’approccio iniziale nella quarta frazione, però, non è dei migliori e così Rieti ne approfitta per ridurre il proprio svantaggio. Due canestri da oltre l’arco dei 6,75m di Cecchi, autore di 22 punti, riportano gli ospiti ad un solo possesso di divario e spostano nuovamente l’inerzia del match in favore della formazione laziale. Melchiorri regala il sorpasso ai suoi a 3′ dalla sirena finale, Cipolla risponde con la stessa moneta e dà ossigeno agli arancioblu. Rieti fallisce a cronometro fermo, mentre Perez dall’altra parte riesce a trovare il fondo della retina e a chiudere di fatto i giochi.

La Rimadesio vince Gara 1 87-83 e conquista così il primo punto della serie. Martedì, ore 21, di nuovo in campo al Palazzetto Aldo Moro per Gara 2.