Pro Lissone: partenza da applausi per le tigrotte e per l’agonistica maschile

Un fine settimana da ricordare per la Pro Lissone ginnastica grazie agli ottimi risultati ottenuti dall tigrotte e dall’agonistica maschile.

Pro Lissone: partenza da applausi per le tigrotte

Riparte alla grande la stagione agonistica per le tigrotte della Pro Lissone ginnastica, che hanno inaugurato il Campionato regionale individuale Silver con una pioggia di medaglie e ottime prestazioni in tutte le categorie.

A Saronno, nella categoria LA Base/Avanzato, dominio assoluto tra le Allieve 1 con Sofia Marino sul gradino più alto del podio, seguita da Agata Fontana e Isotta Ugolotti, mentre Ana Nistor ha sfiorato il podio chiudendo quarta. Ottimi risultati anche nelle altre fasce: tra le Allieve 2, Margherita Lunardelli e Ilenia Magnaguagno hanno conquistato rispettivamente il secondo e terzo posto, mentre tra le Allieve 3 si è imposta Gaia Brici. Nella categoria Allieve 5 Avanzato, splendida vittoria per Carola Zaccaria.

A Cabiate, nella categoria LB Base, le giovani tigrotte hanno continuato a brillare: trionfo di Sara Carrozza tra le Allieve 1, seguita da Andrea Nale al secondo posto, mentre Gaia Zeni, Miasole Cafagna e Ginevra Domine hanno ottenuto ottimi piazzamenti. Brillano anche Alice Pignattelli e Greta Malimpensa tra le Allieve 2, e Anna Striscia tra le Allieve 3. Grande prestazione corale nella categoria Allieve 4, con Cecilia Borgonovo e Martina Montrone rispettivamente seconda e terza, seguite da un gruppo compatto composto da Giulia Arosio, Nicole Fosco, Margherita De Luca e Giulia Quagliano.

Nella categoria LB Avanzato di Cabiate, ancora un primo posto con Chiara Zeni tra le Allieve 4, davanti alla compagna Chiara Pueroni, mentre Giorgia Monforte domina tra le Allieve 5 e Ilaria Piccoli sale sul secondo gradino del podio tra le Junior 2. Le buone notizie arrivano anche da Carate Brianza, dove nella categoria LC Base Chiara Falliti e Isabel Borriero hanno difeso con determinazione i colori della società, mentre Noemi Rendina ha conquistato il primo posto tra le Junior 2, seguita da Benedetta Ferrari in ottava posizione. Nella categoria LC Avanzato, ottima prova per le Junior 2 con Sofia Trabattoni terza, Elisa Ghio quarta e Linda Sanfilippo quinta. Tra le Senior, Carlotta Peyre e Bianca Pastori chiudono rispettivamente quinta e sesta.

Non solo Silver: nel settore Gold, la Pro Lissone ha schierato ben due formazioni nella seconda prova regionale del Campionato a squadre Allieve, disputata ad Arcore. Nel livello 3A, in pedana Adelaide Cardullo, Giulia Marcelloni, Elena Cavagnuolo e Martina Perego; nella 3B, protagoniste Sofia Bianchi, Susanna De Toni, Marika De Piano, Giorgia Ercoli, Penelope Ivanic e Bianca Pagani. Entrambe le formazioni hanno ottenuto il pass per la Zona Tecnica, in programma l’8 e 9 novembre a Mortara.

Bene anche l’agonistica maschile

Sabato 1 e domenica 2 novembre, il palazzetto di Cassano d’Adda ha ospitato le prove regionali delle categorie Silver LA e LB e il Campionato regionale a squadre Allievi Gold 2 e Gold 3. La Pro Lissone si è messa in grande evidenza, conquistando risultati di rilievo e confermando l’ottimo lavoro svolto in palestra.

Nella categoria Silver LA 1° livello, Daniele Silvestrini ha centrato un buon quinto posto, mentre nel 2° livello la società lissonese ha dominato la classifica grazie alla vittoria di Gioele Alberga, seguito al secondo posto da Francesco Barzaghi e con Maxim Bersan quarto a completare un podio quasi tutto bianco-azzurro.

Ottime prove anche nella categoria LB: nel 3° livello Alessandro Lopolito ha sfiorato il podio chiudendo in quarta posizione, mentre tra gli Juniores Emanuele Frontini ha regalato alla Pro Lissone un altro trionfo, salendo sul gradino più alto del podio.

La giornata di domenica ha portato la soddisfazione più grande. La squadra Allievi Gold 2, composta da Manuel Pastorello, Alessandro Mutti, Andrea Tronca e Achilles Mauhay, ha disputato una gara impeccabile, conquistando il titolo regionale e confermando la solidità del gruppo. Nella stessa categoria, la seconda formazione lissonese con Alessandro Campione, Simone Valente e Daniele Goffredo ha chiuso al settimo posto, completando

una prova complessiva di alto livello per la società.

Nella categoria Gold 3, dedicata ai più giovani, Gabriele Masoni, Leonardo Simeti e il piccolo esordiente Mattia Cocconi hanno mostrato talento e determinazione, centrando un positivo sesto posto al debutto stagionale.

A seguire e sostenere i ragazzi in pedana c’erano i tecnici Carlo Nobili e Andrea Valtorta, che hanno potuto festeggiare insieme agli atleti una due giorni di gare all’insegna dell’impegno, del lavoro di squadra e dei risultati di prestigio per la Pro Lissone.

(nella foto: la squadra campione regionale con i tecnici Carlo Nobili (SX) e Andrea Valtorta (DX)