Protagoniste alla 106esima Targa D’oro

Ritorno alle competizioni per le ragazze della formazione femminile di Cesano Maderno che hanno preso parte alla 106ª Targa d’Oro della città di Legnano

Ritorno alle competizioni per le ragazze della formazione femminile di Cesano Maderno che hanno preso parte alla 106ª Targa d’Oro della città di Legnano domenica 29 marzo, nuova tappa del Trofeo Rosa e prova valida anche per il campionato provinciale milanese.

Le gare

Per le donne allieve al via 105 atlete con la formazione cesanese al completo con Nicole Bracco, Nicole Canu, Ingrid Corno, Giulia Lombardi, Irene Pancheri, Camilla Paravagna, Martina Pianta e Vittoria Vitillo.

Per loro tre tornate del circuito tecnico di 18 km che si è snocciolato tra Gorla Minore, Gorla Minore e Marnate prima di rientrare sulla strada provinciale che le porta dirette al traguardo di Legnano per un totale di 59 km.

Gruppo che procede regolare nelle fasi di gara, con la selezione che viene scandita sui passaggi al gran premio della montagna e da qualche caduta come quella che ha visto coinvolta anche la cesanese Canu tagliandola fuori dal gruppo.

Il finale vede il gruppo lasciare compatto il circuito, lanciandosi ad alta velocità verso i 5 km finali di gara: un contatto in testa alla corsa causa una caduta a poco più di un chilometro dall’arrivo che scompone i team e causa anche delle deviazioni di alcune atlete fuori dal percorso di gara. Il caotico finale non permette alle cesanesi di finalizzare nel modo migliore la volata che vede Nicole Bracco rimontare la testa a filo transenne e chiudere al quinto posto sulla linea del traguardo. Martina Pianta sfiora la top ten e conquista la maglia di campionessa provinciale di Milano.

GUARDA LA GALLERY (4 foto) ← →

L’altra categoria

Per le donne esordienti gara a seguire con le atlete che devono affrontare un’unica tornata del circuito prima di rientrare a Legnano. Anche in questo caso il gruppo procede compatto, allungandosi notevolmente sugli strappi che lo selezionano.

È di nuovo volata a ranghi compatti, con le cesanesi che pilotate da Michelle Spinoni che chiude al settimo posto sul traguardo, riescono a conquistare anche un ottimo secondo posto con Aurora Cerame e una quinta piazza tra le donne esordienti di Margherita Mariani.

Delle buone sensazioni per le ragazze di Guido Roncolato che si prestano ora ad affrontare un aprile ricco di appuntamenti. Il team al completo tornerà in gara lunedì 6 aprile a San Mauro Pascoli (FC), mentre sabato 4 aprile debutterà anche la giovanissima Marissa Bracco nella categoria G6 a Ponte a Egola per il tradizionale appuntamento di Pasqualando.