Una prova convincente da parte di tutta la squadra. Così Brianza Casa Basket si è aggiudicata la partita contro Omegna; partita in cui offensivamente tutti i verde‐bianchi, in particolare nel primo tempo, sono stati coinvolti nella manovra di gioco che ne ha beneficiato con ottime percentuali di realizzazione al tiro.

Prova convincente per Brianza Casa Basket: sua la partita contro Omegna

Avvio di partita a ritmi alti: la Lissone Interni prova fin da subito ad imporre il proprio gioco, ma la Paffoni è brava e chiude il primo tentativo di allungo dei brianzoli, concludendo il primo quarto sul ‐3, con un parziale di 8‐3 negli ultimi tre minuti: 17‐20 BCB il punteggio dopo dieci minuti.

La seconda frazione di gioco è favorevole ai ragazzi di coach Lombardi che, nonostante i 3 falli di Càffaro, riescono a scappare toccando il +12 (26‐38) e costringendo i padroni di casa al timeout, dal quale però uscirà ancora una volta meglio la compagine brianzola che, con la soluzione vincente di Lanzi allo scadere del quarto, va all’intervallo lungo avanti di 11 (34‐45).

Al rientro dagli spogliatoi le due formazioni si rispondono colpo su colpo e danno vita ad un terzo quarto da 54 punti complessivi, 27 per parte, che permette alla BCB di Usmate di consolidare il proprio vantaggio: 61‐72 recita il tabellone all’ultimo mini riposo.

La rimonta dei piemontesi

Nel quarto quarto la partita sembra indirizzarsi in favore degli ospiti che, a 6 minuti dalla fine, conducono 68‐80; da lì il match cambia, i piemontesi iniziano a crederci e passo dopo passo rientrano definitivamente, trovando la parità a quota 85 con la bomba di Torgano ad un minuto dalla fine.

L’1/2 di Ceparano dalla lunetta regala la possibilità ad Omegna di tirare per vincere, ma le due bombe di Picarelli non trovano fortuna, si spengono sul ferro e regalano la vittoria a Brianza Casa Basket, guidata da un Fabiani da 22 punti, in quella che è stata l’ultima partita giocata al PalaBattisti dalla Paffoni prima del trasferimento al nuovo PalaSport di Gravellona Toce.

Prossimi impegni

Per Brianza Casa Basket ora un doppio impegno casalingo: sabato 4 novembre al PalaFacchetti arriva la Libertas Livorno, reduce da due vittorie consecutive, mentre domenica 12 novembre c'è la sfida con la Paperdi Caserta.