Qualifiche Campionati Italiani Targa a Rovereto, ricco bottino per le frecce Bianco Rosse

Ultimo turno di qualifica per i prossimi Campionati Italiani Targa a Rovereto (17-20 luglio p.v.) questa domenica a Solaro nella Gara d'Estate.

Campionati Italiani Targa a Rovereto, ricco bottino per le frecce Bianco Rosse

Le frecce Bianco Rosse di Besana in Brianza ben si comportano e portano a casa un ricco bottino.

Prima piazza per Camilla Agrati nei Junior F e 1° anche Greta Ormenese nella categoria allieve F.

Secondo posto per Mariacarla Corti nelle master F, secondo posto per Lisa Mariani nelle Ragazze F e primo posto di squadra per le master sempre con Mariacarla Corti insieme a Monica Redaelli e Letizia Muzzupappa e primo posto di squadra per le ragazze F con Lisa Mariani, Maria Adele Arestilli e Ludovica Bellani.