Un weekend di grande emozione quello appena vissuto, ricco di successi e soddisfazioni per tutte le ginnaste dei corsi base e del corso cucciole della Robur et Virtus, che si sono messe in gioco con grinta e determinazione ottenendo ottimi risultati nel corso della prova Rainbow Csen.

Quanta grinta e determinazione nella gara delle piccole della Robur et Virtus

Le più piccole, classe 2019/2020, hanno esordito con prestazioni straordinarie. Petra, Emy, Ginevra, Giulia, Ludovica, Tecla, Beatrice, Amalia e Ariana si sono tutte classificate nelle prime dieci posizioni della classifica generale. A trionfare è stata Emy, che conquista il primo posto, seguita da Beatrice S., splendida seconda.

Grandi soddisfazioni anche negli attrezzi:

• Corpo libero: primo posto per Giulia, Petra, Amalia e Ginevra.

• Trave: sul gradino più alto del podio Petra e Giulia, mentre il secondo posto va a Ginevra e Amalia.

• Minitrampolino: prima posizione per Ludovica, autrice di una prova impeccabile.

Esordienti

Nella categoria Esordienti Avanzato, Gaia si distingue con una gara brillante, conquistando il primo posto al Minitrampolino.

Nella categoria Esordienti Base, le ginnaste Greta, Irene, Sade, Francesca, Carol, Adele, Chiara, Adelaide, Lucia, Matilde, Asia, Clara, Giorgia, Giuliana, Azzurra e Alice hanno affrontato la loro prima esperienza con grande emozione e determinazione. Adele si è particolarmente distinta al volteggio, ottenendo un ottimo terzo posto.

Allieve

Anche le ginnaste della categoria Allieve A Base – Giulia V., Vittoria L., Vittoria P., Sofia, Costanza, Noemi, Elisa, Sara, Cecilia, Julia e Giulia C. – hanno dato prova di grande impegno. Giulia C. e Costanza si sono imposte al volteggio, conquistando il primo posto. Nella categoria Allieve B Base, le ginnaste Elena, Irene Pe, Soraya, Matilde, Analia, Martina, Sara e Irene Po hanno brillato sugli attrezzi:

• Volteggio: primo posto per Analia e Matilde.

• Trave: Martina e Matilde si piazzano al secondo posto.

• Corpo libero: ottima prestazione per Martina, che ottiene il terzo posto.

Junior

Nella categoria Junior Base, le ginnaste Valery, Sara, Sofia ed Emma hanno affrontato la gara con grande determinazione. Al volteggio, Emma ha conquistato il primo posto, mentre Sofia un meritatissimo terzo posto.

Questa giornata ha rappresentato un’importante occasione di crescita per le nostre ginnaste della squadra di Villasanta che hanno dato il massimo e raccolto i frutti del loro impegno. Oltre ai risultati, resta la grande emozione di questa esperienza, che sarà sicuramente uno stimolo per continuare a migliorarsi.