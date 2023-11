Quante gare e quante soddisfazioni per gli arcieri besanesi nel weekend

Weekend, quello del 28 e 29 ottobre, di ottimi risultati per la sezione Arcieri della Polisportiva Besanese impegnati in più gare sul territorio regionale.

Le gare del weekend degli arcieri besanesi

E’ il settore giovanile della compagine biancorossa di Besana che si contraddistingue nella gara svoltasi a Solaro nella giornata di domenica 29 ottobre scorsa, indice del buon lavoro svolto fin’ora dai tecnici di categoria per le qualificazioni alla Coppa dei Centri Giovanili che si disputerà a Latisana (UD) i prossimi 8 e 9 dicembre.

Sabato ha visto impegnato gli adulti delle categorie Senior Maschile e Master Femminile/Maschile nel 25° Trofeo US Padernese 18M a Paderno Franciacorta (BS): 2° posto individuale per Conti Fabrizio 522 per la categoria Olimpico Senior Maschile che con Frison Massimo e Frison Marco si piazzano al 1° posto a squadre con 1.046 punti totali. Nella categoria Olimpico Master Maschile – Individuale al 2° posto Maggioni Giulio con punti 537, buone le prestazioni di Morellini Alessandro con punti 510 e di Crippa Marino con punti 502, i tre atleti si aggiudicano il 1° posto a squadre con punti totali 1.549, nella categoria Olimpico Master Femminile – Individuale Muzzupappa Letizia con punti 460 si aggiudica il 2° posto.

Trofeo del Bramante a Vigevano e “Gara Indoor d’Autunno”

Domenica mattina buona la prestazione di Dario Catona con punti 498 nel XXXII Trofeo del Bramante a Vigevano. Sempre domenica il settore giovanile fa incetta di podi a Solaro (MB) nella “Gara Indoor d’Autunno”, nella categoria Olimpico Junior Maschile - Individuale si aggiudica il 1° posto Pedoto Pietro con punti 543 seguito dal compagno di squadra Villa Matteo con punti 543 che con Sinigaglia Francesco (punti 524) si aggiudicano il 1° posto a squadra di categoria con un totale di punti 1.610.

Nella categoria Olimpico Allieve Femminile – Individuale 2° posto per Agrati Camilla con punti 489 seguita da Sala Sabrina con punti 485 che con Durante Anna con punti 472 si piazzano al 1° posto a squadra con un totale di punti 1.446. Nella categoria Olimpico Ragazzi Maschile – Individuale 2° posto per Arosio Alessandro con punti 441 che si aggiudica anche il 1° posto a squadre di categoria con Sinigaglia Simone (punti 402) e Patri Samuele (punti 348). 1° posto nella categoria Olimpico Senior Femminile – Squadre con Patri Sara (3° posto individuale con punti 519), Redaelli Monica (4° posto indivuduale con punti 500) e Muzzupappa Letizia (punti 436). 2° posto per la categoria Olimpico Master Maschile – Squadre con Riboldi Adelio (punti 499), Mandelli Andrea (494) e Patri Gianluca (punti 460).

Buona la prestazione di Filippin Andrea, Brotto Mattia e Durante Giampietro che si piazzano al 4° posto nella categoria Olimpico Senior Maschile – Squadre.

