Quante soddisfazioni per le atlete della Robur et Fides

Week end ricco di soddisfazioni per i colori della Robur et Virtus di Villasanta le cui atlete sono scese in pedana per la prima prova del campionato CSEN di specialità. Le ginnaste bianco e blu hanno ottenuto ottimi risultati in tutte le categorie, facendo registrare piazzamenti di rilievo, e confermando ancora una volta la qualità del lavoro svolto in palestra e la crescita costante del gruppo.

I risultati categoria per categoria

Negli Esordienti Gaia Poveromo è arrivata prima nella trave e nella parallela, nona al volteggio, Beatrice Marabese seconda nella parallela e sesta nella trave, Amalia Marino ottava nella parallela, Emy Di Pino dodicesima alla trave e al volteggio

Nelle Allieve A Martina Viganò è giunta quarta alla trave e al corpo libero, settima alla parallela, Camilla Nobili terza al trampolino, settima al volteggio e quarta nella classifica generale, Matilde Bonazza quarta alle parallela e nona al volteggio, Micaela Licata ottava alla parallela,

Emma Brovelli nona alla parallela e Ginevra Scichilone undicesima alla parallela.

Nelle Allieve B Elena Origgi si è classificata prima alla parallela, Nicole Lippolis ottava alla parallela, Aurora Ambu quarta alla parallela e settima al volteggio

Mya Rodriguez Tasso e Desy Palumbo sono rientrate in gara dopo un periodo di stop a causa di infortuni portando a casa una gara senza errori, pronte a prepararsi al meglio per il resto dell’anno

Nella Junior A Maggioni Giulia è arrivata 18esima alla parallela e Clara Galizia 17esima in trave, mentre nella Junior B Alessia Fumagalli ha chiuso settima in classifica generale, alla trave e al trampolino, Alyson Neil nona al trampolino, Klea Prendi 11esima al trampolino

Infine tra i Senior Sara Della Torre è arrivata settima alla parallela

In un weekend pieno di emozione merita una menzione particolare Paolo Fontana, che nella gara di ginnastica artistica Maschile categoria senior conquista il primo posto nella classifica generale .

Un bilancio decisamente positivo, dunque, per la Robur et Virtus, che guarda con entusiasmo alle prossime prove del campionato, forte di un gruppo unito, in costante crescita e capace di affrontare ogni gara con impegno, qualità e spirito di squadra.