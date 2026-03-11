Ginnastica

Quanti bei risultati per la Robur et Virtus

Un week end incredibile per le atlete della Robur et Virtus che hanno partecipato alla seconda prova del campionato CSEN di Eccellenza 1 a Villasanta e che ha visto trionfare sul podio generale ben 5 atlete bianco blu in diverse categorie.

Villasanta · 11/03/2026 alle 11:22

I risultati

Negli Esordienti Ginevra Palazzolo conquista il gradino più alto del podio nella classifica generale confermando il risultato della gara scorsa, Melissa Valè si posiziona quarta  nel generale e prima a volteggio, Vittoria Negri si piazza in un ottimo quinto  posto generale e quinta a parallela.
Tra le Allieve A Alice Maggioni ottiene il primo posto della classifica generale mentre Viola Giltri conquista il secondo posto generale. Marta Magni si piazza al sesto  posto generale e ottiene il decimo punteggio a parallela, Emma Fusetti conclude la sua gara al desimo posto e un ottimo quarto posto a volteggio.

Nelle Allieve B Lucia Redaelli conquista il secondo posto nella classifica generale, Serena Miceli 10a nel generale e nona a corpo libero, Noemi Galimberti nona in parallela, Giada Della Siega undicesima in parallela.

Nelle Allieve C Noemi Magni conquista il primo posto al volteggio, Gaia Gasbarro sesta  in parallela, Giulia Ercolano sesta volteggio, Emma Brioschi ottava volteggio.
Nella Junior A  Arianna Sironi ottiene un ottimo terzo posto generale, Lorella Mandelli prima a volteggio e quarta in parallela, Alessia Munafo conclude la sua gara al meglio nonostante qualche imprecisione.
Nella Junior B Marta Mattiazzo prima al Volteggio, mentre nei Senior Vittoria Arenella ottiene un eccellente quarto posto generale, seconda al corpo libero, terza in trave, seconda a volteggio, Chiara Bragalini ottiene un ottimo sesto posto generale e uno splendido primo posto in parallela. Torna in gara anche Alice Bianchi che ottiene un ottimo posto generale e un bellissimo secondo posto in trave.

