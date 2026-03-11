Quanti bei risultati per la Robur et Virtus

Un week end incredibile per le atlete della Robur et Virtus che hanno partecipato alla seconda prova del campionato CSEN di Eccellenza 1 a Villasanta e che ha visto trionfare sul podio generale ben 5 atlete bianco blu in diverse categorie.

I risultati

Negli Esordienti Ginevra Palazzolo conquista il gradino più alto del podio nella classifica generale confermando il risultato della gara scorsa, Melissa Valè si posiziona quarta nel generale e prima a volteggio, Vittoria Negri si piazza in un ottimo quinto posto generale e quinta a parallela.

Tra le Allieve A Alice Maggioni ottiene il primo posto della classifica generale mentre Viola Giltri conquista il secondo posto generale. Marta Magni si piazza al sesto posto generale e ottiene il decimo punteggio a parallela, Emma Fusetti conclude la sua gara al desimo posto e un ottimo quarto posto a volteggio.

Nelle Allieve B Lucia Redaelli conquista il secondo posto nella classifica generale, Serena Miceli 10a nel generale e nona a corpo libero, Noemi Galimberti nona in parallela, Giada Della Siega undicesima in parallela.

Nelle Allieve C Noemi Magni conquista il primo posto al volteggio, Gaia Gasbarro sesta in parallela, Giulia Ercolano sesta volteggio, Emma Brioschi ottava volteggio.

Nella Junior A Arianna Sironi ottiene un ottimo terzo posto generale, Lorella Mandelli prima a volteggio e quarta in parallela, Alessia Munafo conclude la sua gara al meglio nonostante qualche imprecisione.

Nella Junior B Marta Mattiazzo prima al Volteggio, mentre nei Senior Vittoria Arenella ottiene un eccellente quarto posto generale, seconda al corpo libero, terza in trave, seconda a volteggio, Chiara Bragalini ottiene un ottimo sesto posto generale e uno splendido primo posto in parallela. Torna in gara anche Alice Bianchi che ottiene un ottimo posto generale e un bellissimo secondo posto in trave.