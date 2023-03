Podi e ottimi piazzamenti nel weekend per la Robur et Virtus

Prosegue positivamente la stagione sportiva 2023 della Robur et Virtus.

Podi e ottimi piazzamenti per la Robur et Virtus

Le atlete di Villasanta hanno preso parte, lo scorso weekend a tre gare distinte: alla seconda prova del Campionato CSEN Eccellenza 2023 di ginnastica artistica femminile che si è disputata in due sedi differenti - sabato 11 marzo presso il Centro Sportivo Fossati di Milano e domenica 12 marzo al Palaunimec di Arcore - e alla gara di Campionato FGI categorie LB e LB3 in programma invece a Lissone.

Ventuno ginnaste alla gara CSEN

Ventuno le ginnaste che sono scese in pedala nella gara CSEN: Anna Bosello Beccegato, Emma Casati, Camilla Cereda, Sonia Zorzenone, Gaia Dell’Orto, Fabiola Bove (Allieve A), Elena Casafranca, Sveva Destro Romegialli, Margherita e Martina Fenaroli, Caterina Fontana, Emma Iannuzzi (Allieve B), Emma Bogani, Elisa Brambillasca, Greta Galbiati, Olimpia Quadrini, Alice Volpi (Junior), Vittoria Paleari, Arianna Repossi, Francesca Cambiaghi e Chiara Galli (Master).

Otto ginnaste in gara nel campionato FGI

Mentre sono state otto quelle che hanno partecipato alla gara di Campionato FGI: Olivia Hassid, Lorella Mandelli,

Arianna Sironi, Rebecca Ricciardi (Allieve A) e Alessia Fumagalli, Elisa Broggi, Giorgia Sironi e Vittoria Arenella (Allieve B).

Tutte seguite come sempre dalle tecniche Serena Licchetta, Sarah Sirianni e Valentina Monti.

Piazzamenti e podi

La società villasantese ha raccolto importanti piazzamenti su entrambi i fronti. Nella gara di Campionato FGI categorie LB e LB3 il bottino è stato di due vittorie nella classifica generale ed altrettanti piazzamenti nella classifica

riservata agli attrezzi, mentre in quelle del Campionato CSEN Eccellenza il bottino è stato di quattro piazzamenti sul podio in classifica generale e di dieci podi complessivi agli attrezzi.

Le gare a Milano e ad Arcore

A scendere per prime in campo gara sabato 11 marzo al Centro Sportivo Fossati di Milano per il Campionato CSEN Eccellenza 2023 sono state le ginnaste della categoria Allieve A che con Gaia Dell’Orto hanno subito conquistato il secondo posto nella classifica generale.

Fra le Allieve B invece ad andare a podio con un eccellente terzo posto è stata Sveva Destro Romegialli, mentre agli attrezzi la migliore fra le ginnaste Robur è stata Emma Casati, con un primo posto al volteggio, un secondo posto alle parallele ed un terzo al corpo libero.

Camilla Cereda ha vinto invece alla trave e si è piazzata al secondo posto al corpo libero. A chiudere poi la serie di piazzamenti sul podio della Robur in questa categoria va anche segnalato il secondo posto alla trave di Anna Bosello Beccegato.

Domenica 12 marzo è stato invece il turno delle ginnaste Master e Junior, impegnate al Palaunimec di Arcore, dove la veterana Francesca Cambiaghi ha conquistato un bellissimo terzo posto nella classifica generale Master mettendo a frutto la sua grande esperienza. Nella stessa categoria Vittoria Paleari si è classificata in seconda posizione alla trave.

Estremamente redditizia anche la gara delle Junior, con il secondo posto di Elisa Brambillasca nella classifica generale, la vittoria di Olimpia Quadrini alla trave e al corpo libero, il successo di Emma Bogani al volteggio e, a chiudere, il secondo posto di Greta Galbiati alla trave.

I risultati nella gara FGI

A completare infine l’intenso week-end sportivo della Robur et Virtus ci sono infine gli ottimi risultati conquistati dalle sue ginnaste nella gara FGI LB e LB3 di Lissone dove Vittoria Arenella ed Arianna Sironi hanno vinto la classifica generale delle loro rispettive categorie, con la Arenella prima anche al volteggio e terza alla trave.

