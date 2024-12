La Rimadesio, reduce da tre sconfitte consecutive e in cerca di punti importanti in ottica classifica, ospita Piacenza per la 14a giornata del campionato di Serie B Nazionale. Per i padroni di casa una sconfitta di misura, 77-79, che li proietta ora verso la partita contro Mestre prevista per sabato 7 dicembre.

Quarta sconfitta consecutiva per la Rimadesio

Desio inizia la partita schierando un quintetto atipico, con Tornari e Fumagalli insieme a Cipolla, Bartninkas e Chiumenti. La prima frazione, aperta da 5 punti in fila di Zoccoletti, viaggia sull’onda dell’equilibrio per tutti i primi 10 minuti: al primo riposo conducono i brianzoli 20-16.

Ad inizio secondo quarto, l’Aurora sigla il +7 con la tripla di Torgano, ma Piacenza risponde presente alla prima vera diSicoltà del match, ricuce immediatamente il divario ed impatta il risultato a quota 30 a 5′ dalla pausa lunga. I desiani riescono però nuovamente a scavare il solco e a condurre 43-36 all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi la Rimadesio prova ad amministrare il ritmo; gli arancioblu prima ritoccano il +7 già raggiunto nella seconda frazione e poi siglano il nuovo massimo vantaggio sul 61-50. Complici qualche errore di troppo e la determinazione della Bakery di restare a tutti gli eSetti dentro la partita, a fine terzo periodo sono solo 7 le lunghezze di divario fra le due compagini (63-56).

La quarta ed ultima frazione di gioco è aperta da un parziale piacentino, che rimette il punteggio in parità sul 63 pari. Da lì in poi le squadre si rispondono su colpo, regalando ai tifosi presenti al PalaFitLine un finale in volata. Piacenza riesce a superare Desio con il canestro di Blair a 4′ dalla fine e a firmare il proprio massimo vantaggio sul 72-76 grazie a 5 punti in fila di Zoccoletti, miglior realizzatore dei suoi con 18 punti e 6/7 complessivo dal campo, che costringono lo staS arancioblu a fermare la partita. Dopo il timeout il parziale lo piazza l’Aurora, che con Chiumenti e Tornari torna avanti nel punteggio a 1′ dalla sirena finale.

I liberi però sono fatali per la Rimadesio, che non chiude i conti e viene punita dal canestro di Blair allo scadere. Vince Piacenza 77-79.

Prossime sfide

Quarta sconfitta consecutiva per gli arancioblu, che ora aspettano Mestre, sabato 7 ore 20:30, prima di viaggiare in Veneto per la sfida contro San Vendiamo, in programma domenica 15 alle ore 18.

(Foto credits: Luca Brioschi)