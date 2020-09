Quarto posto agli europei per la busnaghese del beach volley

E’ arrivata ad un soffio dal podio agli europei, Aurora Mattavelli, la busnaghese star del beach volley che ha raggiunto ieri sera il 4 posto.

Agli europei con la squadra di beach volley

Una bellissima avventura per Aurora Mattavelli e per la sua compagna Margherita Tega. Le due ragazze hanno rappresentato l’Italia ai Campionati europei Under 18 di beach volley e sono arrivate a un soffio dal podio continentale. Il loro percorso nel tabellone del torneo di Izmir (Turchia) si è infatti concluso con un quarto posto, maturato dopo la sconfitta 2-0 in semifinale con la coppia ucraina Chechelnytska-Romaniuk (21-10, 21-18 i punteggio dei set).

La sfida nella finalina con le svizzere

La busnaghese Mattavelli (tesserata per l’Alpha Volley di Carnate Usmate Velate) e l’abruzzese Tega si sono poi giocate la medaglia di bronzo nella «finalina» con le svizzere Kressler-Toschini, che si sono però imposte 2-0 (21-15, 21-18). In precedenza le due azzurre avevano vinte tutte le partite della prima fase, superando la coppia slovena, quella polacca e quella serba.

