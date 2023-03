Una grande soddisfazione per gli arcieri della Polispostiva di Besana in Brianza. Il loro impegno e la loro grande capacità, che in queste ultime settimane gli hanno consentito di conquistare numerosi podi e medaglie, li porta oggi a essere tra i tanti che il prossimo fine settimana parteciperanno ai Campionati Italiani Indoor di Rimini.

Quattro arcieri di Besana parteciperanno al Campionati Italiani Indoor di Rimini

Corti Maria Carla, Agrati Camilla, Villa Matteo e Bestetti Timoteo: sono questi i nomi degli atleti brianzoli che porteranno la Besanese a confrontarsi con i migliori arcieri italiani, nella cinquantesima edizione della competizione.

Bene anche le gare del weekend