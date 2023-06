E' stato un altro week end assolutamente proficuo per Pavan Free Bike nella quarta delle sette granfondo bresciane del circuito Briìxia Adventure MTB, la Sunset Bike–Granfondo Delle Pertiche.

Quattro podi per Pavan Free Bike nella granfondo off road della Valle Sabbia

Alla società di Sovico è mancato il primo posto ma torna a casa con tre terzo posti e un secondo piazzamento che infondono nuova fiducia tra gli atleti della squadra.

E’ un periodo nel quale gli atleti rosso-bianco stanno pedalando bene e interpretano al meglio ogni corsa che restituisce il frutto di tanto impegno. Anche il primo appuntamento di giugno è stata una domenica a forza quattro per il sodalizio brianzolo, autore di un poker di podi nella 15ª edizione della granfondo della Valle Sabbia, disputata su un terreno reso difficile dalla pioggia dei giorni precedenti.

Tra i protagonisti Cristian Boffelli

In griglia tra i corridori in maglia azzurra di leader del circuito, Cristian Boffelli, ha saputo essere tra i protagonisti assoluti, concludendo in settima posizione, secondo di categoria. Tra le incognite per il 27enne di Paladina un percorso un pò troppo duro per le sue caratteristiche che ha però affrontato con un atteggiamento positivo. Cristian ha gestito la prima parte dei 40 chilometri della Sunset Bike, ha sofferto la lunga salita che arrivava al GPM e infine si è difeso nell’ultima ascesa con le ultime energie.

Pessina sta migliorando

Sono bastati pochi chilometri a Fabio Pessina per instaurare un buon feeling con il percorso bresciano, era la giornata giusta per raccogliere un gran risultato. Fino a metà gara Fabio era terzo assoluto, poi ha ceduto alcune posizioni, a meno di dieci chilometri dall’arrivo ha rotto il deragliatore posteriore e ha dovuto affrontare a piedi il finale, chiudendo in 13ª posizione che gli è valsa il terzo posto tra Master 1. Questo piazzamento va al di là della sfortuna, la sua forma fisica sta migliorando e, questione di tempo, i risultati importanti arriveranno.

Podio anche al femminile con Monica Maltese

Applausi doppi per il podio femminile: Monica Maltese ha concluso terza assoluta (2. Woman 1), una posizione che ha sempre controllato senza forzare su un percorso insidioso, Paola Bonacina ha fatto altrettanto tra le Woman 2, salendo sul secondo gradino del podio.

Buoni risultati anche dalle gare ACSI

A Monguzzo (CO) nella sesta prova del circuito Master Cicli Pozzi, la 6 ore della Brianza. Vittoria di categoria per Andrea Artusi in coppia con Davide Carruba del Team Laghee, una vittoria sofferta per qualche problema meccanico e una penalità nel cambio bici nelle prime due ore.

Nonostante tutto nelle successive quattro ore la coppia Artusi-Carruba, "Scalatori Valcomaschi", dandosi cambi regolari ogni due giri, è riuscita a recuperare tutto il gap e ha concluso 11ª assoluta.

Assegnati a Comazzo (LO) i titoli nazionali MTB, occasione per Maurizio Brambilla di confrontarsi con i più forti atleti dell’ Ente di Promozione Sportiva nel principale evento della stagione della mountain bike ACSI. E’ stata una gara veloce nella campagna lodigiana, con qualche saliscendi, continui rilanci per sprigionare watt, adatta alle caratteristiche di passista del veterano di Verderio Inferiore, peccato che al primo giro quando era nel gruppo di testa della categoria Gentleman 1 sia stato coinvolto in una caduta che lo ha costretto ad inseguire per tutta la gara, conclusa in un'onorevole nona posizione.

(foto di copertina di Davide Pasotti)