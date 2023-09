Una settimana dopo l’ultima vittoria di Elia Roggeri a Cipressa, a Pavan Free Bike porta bene anche la seconda gara di settembre, ancora sul gradino più alto del podio con il 23enne imperiese nella penultima prova del circuito XC Piemonte Cup.

Quinta vittoria stagionale per Elia Roggeri

Alla quinta vittoria stagionale di Roggeri centrata nell'XC Camino si sono aggiunti altri risultati importanti ottenuti nelle categorie Master 3 e Master 5 ottenuti rispettivamente dal Campione Italiano Alberto Riva e da Andrea Artusi che dopo più di un mese senza gareggiare, hanno già ritrovato una buona condizione in vista del finale di stagione.

Risultati importanti quindi quelli ottenuti in Piemonte dalla squadra di Sovico che ha iniziato bene la seconda parte di stagione e hanno messo a segno con Elia Roggeri la 35ª vittoria del 2023. Una prova superlativa del ragazzo ligure che aveva tra le mani la vittoria assoluta della gara Master, complicata purtroppo da un incidente.

Terzo nel 2021, secondo lo scorso anno, Roggeri ha un particolare feeling con la prova alessandrina del circuito piemontese di cross country, sin dalla partenza ha avuto un bel ritmo che gli ha permesso di portarsi in testa a partire dal secondo giro. Purtroppo un contatto con un altro atleta e conseguente caduta lo hanno obbligato a lasciare la leadership della gara e ad una sosta in area tecnica che lo ha fatto scalare di qualche posizione.

E Pavan Free Bike festeggia anche con Riva e Artusi

Vincitore della XC Camino per due volte, nel 2021 e 2022, anche se la stagione per Alberto Riva è praticamente conclusa, la gara di Camino è stata un’occasione per riprendere un pò il ritmo prima dell'epilogo. Dopo la serie di quattro vittorie nelle ultime quattro gare disputate, il biker di Arquata Scrivia, iridato nel 2019 in Canada, avrebbe voluto provare a fare gara di testa con il suo più giovane compagno di squadra, ma non aveva abbastanza gamba e ha dato quello che aveva per finire nella miglior posizione possibile, secondo di categoria Master 3.

Secondo come al debutto lo scorso anno, Andrea Artusi racconta questa volta tutt'altra gara. Partito male, alla prima curva del giro di lancio è finito a terra a causa di un contatto con un altro concorrente, mentre i primi scappano, il biker di Pasturo è costretto ad una strepitosa rimonta fino alla seconda posizione. Tra mille difficoltà Artusi trova ritmo e sicurezza e riesce a vedere nella salita finale il vincitore, Domenico Gotta, quando ormai mancano poco più di 300 metri al traguardo. Il numero 201 può comunque essere soddisfatto per la prestazione, ma anche un pò rammaricato per non essere riuscito ad ottenere quella che avrebbe potuto essere la sua decima vittoria della stagione.

Buona prestazione anche di tutti gli altri atleti rosso-bianco, che hanno riempito la griglia di partenza e hanno onorato una gara davvero molto esigente: Carlo Bruzzone ha concluso al sesto posto nella categoria Master 3, nella Master 5 Maurizio Brambilla e Massimo Bruzzone si sono classificati in 11ª e 15ª posizione.

(nella foto di copertina Elia Roggeri)