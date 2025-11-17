Una bella festa per celebrare lo sport come strumento di aggregazione e di pace. E’ quella che si è tenuta sabato 15 novembre 2025 presso la palestra dell’Associazione Sportiva Oratoriana Agorà di Carate Brianza, in collaborazione con il CSI Milano. L’associazione ha infatti ospitato il raduno pallavolistico della stagione 2025/2026 dedicato alle categorie primovolley (anni 2018-2019) e minivolley (anni 2016-2017).
Raduno pallavolistico all’Associazione Sportiva Agorà
L’iniziativa si è svolta in concomitanza con la settimana della pace, offrendo l’occasione di condividere con bambine e bambini un momento di confronto, gioco e riflessione sul valore dello sport. Come da tradizione, il raduno si è concluso con una merenda offerta a tutti i piccoli partecipanti.
“L’Associazione Agorà – si legge nella nota degli organizzatori – rivolge un sentito ringraziamento a Raffaella e Tony per l’organizzazione, al presidente Stefano e a don Marco per il loro sostegno all’iniziativa, a Valentina e Vanessa del CSI e a tutti i genitori e gli atleti della società che, con il loro contributo, hanno reso possibile la buona riuscita dell’evento. Un ringraziamento particolare va anche agli atleti e agli accompagnatori delle società aderenti: ASDO Agorà di Carate Brianza, Fides Milano di San Luigi Cormano, San Enrico di San Donato Milanese e San Marco di Cologno Monzese”.