Una bella festa per celebrare lo sport come strumento di aggregazione e di pace. E’ quella che si è tenuta sabato 15 novembre 2025 presso la palestra dell’Associazione Sportiva Oratoriana Agorà di Carate Brianza, in collaborazione con il CSI Milano. L’associazione ha infatti ospitato il raduno pallavolistico della stagione 2025/2026 dedicato alle categorie primovolley (anni 2018-2019) e minivolley (anni 2016-2017).

Raduno pallavolistico all’Associazione Sportiva Agorà

L’iniziativa si è svolta in concomitanza con la settimana della pace, offrendo l’occasione di condividere con bambine e bambini un momento di confronto, gioco e riflessione sul valore dello sport. Come da tradizione, il raduno si è concluso con una merenda offerta a tutti i piccoli partecipanti.