Raffica di risultati per i portacolori del CTL3 Atletica

Stagione 2026 outdoor decisamente partita per i portacolori del CTL3 Atletica di Bernareggio, distintisi in vari campi di gara

I Campionati

A Rovellasca sono andati in scena i Campionati provinciali open CONO-LECCO-VARESE aperti a tutte le altre provincie.

LA 4X400 composta da tre juniores (nati dal 2007 al 2008) e una promessa (nati dal 2006 al 2004) ha vinto nonostante la giovani età degli atleti la gara assoluta con un ottimo 3.24.55.

Squadra che vedeva in prima frazione un bravissimo Luca Bo (junior) che cambia alla pari con atletica Rovellasca, grande favorita alla vigilia, passa il testimone a Maximilian Mengon (promessa nato a dicembre 2006..bastava essere nato a gennaio 2007 ed era juniores pure lui) indole da velocista puro ma bene impostato anche sui 400, cosi che riesce a mantenere il contatto con la atletica Rovellasca, cambia con Davide Cremonini (juniores): qui avviene il sorpasso negli ultimi 150 metri della sua frazione e Cremonini passa a condurre la gara con decisione dando il testimone a Tommaso Bregni (juniores al primo anno) che gestisce bene il vantaggio e chiude forte portando al successo il CTL3 in 3.24.55.

Un’ora prima si erano già messi in mostra i cadetti della 3×1000 , anche in questo caso due su tre sono al primo anno di categoria: a denti stretti hanno lottato contro la formazione della ATl LECCO COLOMBO COSTRUZIONI sia Andrea Mapelli Junior che Adam El Omri e Mattia Vertemati che si è prodotto in una gran volata finale portando il CTL3 al secondo posto. Tutti e tre hanno saputo condurre le proprie prove al meglio siglando alla fine un buon 9.16.33.

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A Lecco

Domenica in scena le prime prove del CSI Lecco dove le atlete CTL3 in prestito ai gruppi CSI si sono prodigate nei metri 400: Giulia Rota nelle assolute vince correndo molto bene in 59.5 e Mariagrazie Zuliani nei 1500 categoria VET_B vince in 6.18

A Milano

La maratona di Milano ha visto gareggiare Elena Spinelli brava ad eguagliare quasi il personale chiudendo in 21esima posizione nelle SF50 in 3h35.12 ( 3h34.17 il personale fatto a Firenze).

In Val Ossola

Alla maratonina dei due laghi ottimo come sempre Luca Ronchi, secondo dietro Roberto Giacomotti che di Ronchi è cognat