Beffata nel finale per 2-1 la Real Meda che domenica nella dodicesima giornata di Serie C ha affrontato lo Spezia.

Real Meda battuto nel finale dallo Spezia

Primi minuti di studio tra le due squadre con molti errori da entrambe le parti. Le Black Panthers trovano dei varchi verso la porta, ma i lanci lunghi sono imprecisi. Al 27’ Coda, dopo una ripartenza delle lombarde, prova il tiro dalla distanza, ma il pallone esce.

Al 31’ Ripamonti salva la propria porta con due parate precise. Primo tempo, finito sullo 0-0, ricco di molti ribaltamenti di gioco con lo Spezia a tratti più pericoloso.

Secondo tempo

Il Real Meda dà il via alla seconda frazione di gara. Al 51’ lo Spezia recupera palla dopo un errore difensivo e si porta avanti; Cardoso raccoglie un cross della compagna e mette in rete di testa. Secondo tempo nel complesso molto equilibrato.

Al 62’ cambi per entrambe le squadre: per il Real Meda, Antoniazzi entra al posto di Toth. Per

lo Spezia esce Gamache ed entra Valtolina. Al 71’ dopo un’azione all’interno dell’area delle padrone di

casa, Coda passa a Molteni, che da fuori area segna la sua prima rete stagionale. Dopo cinque minuti, proprio la numero sette lascia il posto in campo a Mariani. Al 84’ la numero sei dello Spezia si libera della difesa avversaria e mette dentro per Ruzafa, che segna la rete del 2-1.