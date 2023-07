Il Real Meda annuncia la riconferma di gran parte del gruppo squadra in vista della prossima stagione.

Real Meda, conferme e nuovi arrivi in vista della prossima stagione

La squadra è pronta ad affrontare le sfide che verranno con un gruppo solido e unito, come ha dichiarato la capitana Laura Roma:

"Sono felice e orgogliosa di poter continuare a lottare per questa maglia nelle vesti di capitano. Per quanto mi riguarda il primo obbiettivo della prossima stagione sarà quello di far tornare ad essere il gruppo squadra il nostro punto di forza, per poter poi toglierci sul campo quelle soddisfazioni che ci meritiamo e lottare per una posizione di classifica che negli ultimi anni a mio parere non ci ha rispecchiate".

Anche la vicecapitana Costanza Molteni ha espresso la sua gioia per il rinnovo con la squadra di Meda e si è detta pronta a lavorare sodo per raggiungere gli obiettivi prefissati:

"Sono felice e orgogliosa del rinnovo con il Meda, i buoni propositi per l'anno prossimo sono tanti, il primo fra tutti è quello di avere costanza in campionato a livello di squadra e ritrovare il nostro equilibrio. Siamo una squadra con tanto potenziale e dobbiamo essere in grado di sfruttarlo nel modo giusto tutti insieme".

Per motivi personali, Denise Carabetta, Anita Coda e Yanitsa Ivanova non faranno più parte della squadra. Il Real Meda Femminile ringrazia le tre giocatrici per il loro contributo e augura loro il meglio per il futuro.

Arriva Eleonore Freby

Il Real Meda accoglie un nuovo rinforzo in rosa: Eleonore Freby. Eleonore è una talentuosa giocatrice svedese nata nel 1998, che si è distinta principalmente come difensore centrale ma ha dimostrato di sapersi destreggiare anche come

centrocampista in diverse occasioni durante la sua carriera.

Dopo aver terminato il liceo nel 2017, Eleonore ha deciso di continuare a giocare a calcio negli Stati Uniti, mentre proseguiva i suoi studi. Ha giocato per due anni all0Università di Bridgeport, vincendo il campionato nazionale NCAA DII nel 2018. Successivamente, è passata all'Università di Troy, dove ha concluso la sua laurea in scienze.

Nel 2021, Eleonore si è trasferita a Roma per frequentare un MBA in Sport management & Coaching presso la Rome City University, ottenendo anche un diploma Coever Coaching. Durante il suo soggiorno a Roma, ha avuto l'opportunità di giocare sia per Aprilia che per Matera in Serie C. L'anno scorso ha giocato per il Cosenza Calcio nella stessa categoria.

Le prime parole

Eleonore è entusiasta di iniziare questa nuova avventura con il Real Meda e ha grandi aspettative per sé stessa e per la squadra.