Real Meda perde in casa contro Freedom

Una partita difficile e purtroppo persa quella disputatasi domenica scorsa tra i padroni di casa del Real Meda e gli avversari della Freedom. La squadra di Meda, nella gara valida per la ventiquattresima giornata, nonostante abbia provato a reagire non è riuscita a segnare e il match si è chiuso sullo 0-2.

La prima frazione di gioco ha visto il Freedom prendere il comando del campo fin dalle prime battute, con un tiro di Serna deviato a lato da Ripamonti al secondo minuto di gioco. Purtroppo, la squadra di casa non è riuscita a difendersi adeguatamente e al quarto minuto Ara, tutta sola in area, è riuscita ad insaccare il buon cross giunto dalla sinistra, portando il punteggio a 1-0 per il Freedom.

Nonostante il Real Meda abbia cercato di reagire con un gran cross di Coda che ha portato Roma a colpire di testa, la palla è finita in angolo. La squadra ospite ha continuato a pressare, ma il tiro di Serna è stato deviato in angolo da Ripamonti. Al 35', il Real Meda ha sfiorato il pareggio con un cross di Roma e un tiro di prima intenzione di Coda che ha

colpito in pieno la traversa.

La difesa tiene duro ma Real Meda non riesce a trovare il gol

Il Freedom ha cercato di aumentare il proprio vantaggio, ma il Real Meda ha difeso con determinazione. Il Real Meda ha continuato a lottare, cercando di recuperare il pallone e di attaccare.

Purtroppo, sul contropiede del Freedom, Serna è stata lanciata tutta sola in area e ha segnato il secondo gol della partita al 36', trafiggendo Ripamonti sul secondo palo. Con il punteggio di 2-0 a favore del Freedom, il primo tempo si è

concluso.

La ripresa

Il secondo tempo ha visto il Real Meda cercare di reagire, facendo un triplo cambio con l'uscita di Ivanova, Campisi e Ragone e l'entrata di Podda, Arosio e Mariani. Chudzik, ha provato a segnare al 52’, ma il suo tiro è andato sopra la traversa. Nonostante i tentativi, il Real Meda non è riuscito a segnare, con Arosio che ha visto il suo tiro parato a terra da Balbi al 56’. Mellano, ha provato a segnare al 57', ma la palla è stata respinta.

Il Real Meda ha continuato a cercare il gol, ma ha avuto sfortuna al 76', quando l'arbitro non ha fischiato un fallo

netto di mano in area del Freedom. Mellano ha continuato a provare a segnare, colpendo il palo al 77’ e vedendo il suo tiro deviato in angolo da Ripamonti al 80’. Alla fine, il Real Meda ha effettuato altri cambi, con l’uscita di Longo a causa dei crampi e l’ingresso di Carabetta, ma non è riuscito a segnare, terminando la partita con una sconfitta per 2-0.

(foto di Giada Morena)