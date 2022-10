Impeghno in casa domenica scorsa per il Real Meda Calcio Femminile che ha affrontato il Pavia in un match valido per la quarta giornata di Serie C.

Real Meda porta a casa un punto importante contro Pavia

Una competizione che ha visto la squadra di casa partire subito energica e con grande spirito: al 2’ ci prova subito De Zen, ma la palla viene respinta dalla difesa avversaria. Il Pavia risponde con un’azione di Codecà dopo sei minuti, ma il pallone supera la traversa. Al 18’ dopo una serie di passaggi, Coda spedisce il pallone a Toth ben inserita sulla fascia destra. La numero tenta un tiro-cross, ma Groni blocca la sfera. Al 33’ dopo aver bloccato un’incursione delle biancoazzurre il Real Meda riparte, prima con Molteni, poi con Ferrario che fa correre Toth ben posizionata. La numero 20 vede il portiere avversario fuori dalla sua porta e dai 17 metri calcia direttamente in rete portando in vantaggio la squadra brianzola. Il duo Ferrario-Toth cercano la rete del raddoppio e ci vanno vicine al 35’. Al 43’ il Pavia cerca di rimettere in pari la gara con Codecà, che calcia in porta, ma Ripamonti si supera e para con il piede. Il portiere del

Real Meda si ripete nel quarto minuto di recupero, mantenendo inviolata la porta parando un tiro di Accoliti. Il primo tempo di conclude sul punteggio di 1-0.

Il pareggio del Pavia

Nel secondo tempo il Pavia inizia a creare qualche azione e al 82’ arriva il pareggio. Zecchino tira di potenza dalla distanza, il pallone rimbalza prima sulla traversa, poi sul portiere e il pallone finisce in rete. Al 84’ arriva l’ultimo cambio per il Real Meda, la numero 7 Molteni, lascia il posto alla numero 3 Mariani. Ma non c’è più tempo per cambiare le sorti della partita e finisce sul punteggio di 1-1.

Giulia Ragone ha recuperato

Da segnalare l'importante rientro da titolare di Giulia Ragone, dopo l’infortunio al legamento

crociato, che l’ha tenuta lontana dal campo per diversi mesi. La numero 8 ha dichiarato in merito: “Sono contenta di essere tornata in campo dopo un anno. Dopo così tanto tempo è difficile, ma è stato un buon rientro in campo, le sensazioni sono state positive”.