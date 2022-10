E' Nicola Turano il nuovo allenatore della Real Meda. La notizia è arrivata in queste ore a seguito della decisione di mister Cappello di non voler continuare il percorso con la società.

Real Meda volta pagina, il nuovo mister è Nicola Turano

Il club ha quindi deciso di affidare la guida tecnica nelle mani di Turano. La sua esperienza inizia nel 2011, come viceallenatore delle squadre maschili del settore giovanile del Centro Schiaffino. Dopo quest’esperienza, nel 2020 è passato al DB Cesano Maderno, dove ha guidato la categoria Juniores, con cui ha vinto il campionato provinciale.

Ora si appresta a vivere questa nuova esperienza tra le fila del Real Meda affiancato dalla viceallenatrice Ylenia Presta, proveniente anche lei dal DB Cesano Maderno.

Le prime impressioni

Turano ha subito avuto un'ottima impressione della squadra:

“Il gruppo lo vedo molto bene, sia dal primo approccio avuto in allenamento, ma anche dalla partita contro il

Pontedera, che ho potuto vedere dalla tribuna. Nonostante il risultato in qualche tratto della partita sono riuscito a vedere cose belle e che fanno ben sperare per il futuro. Ritengo che questa sia una rosa di ottimo valore, con giocatrici forti. Penso di valorizzarle, mettendo ogni giocatrice nelle condizioni ideali per poter esprimere sé stessa".

Obiettivi

Turano ha poi elencato gli obiettivi abreve termine per la squadra: sicuramente quello di riportare

entusiasmo all’interno dello spogliatoio.

"Dovremo migliorare settimana dopo settimana e puntare sempre più in alto, rispetto a quello che abbiamo fatto finora e che potremo fare in futuro. L’obiettivo base della stagione è, ovviamente rimanere in Serie C, e una volta raggiunto questo obiettivo cercheremo di arrivare più in alto possibile per toglierci delle soddisfazioni” - ha detto.

Il commento di Zaninello

Il direttore sportivo Gianni Zaninello si è espresso dicendo: “Cambio importante di guida tecnica, dopo le

dimissioni del tecnico Cappello. Ci siamo presi del tempo, era necessario fare delle valutazioni ponderate, per dare la giusta importanza al presente e soprattutto al futuro, evitando di commettere altri errori. Si è cercato di traghettare la squadra, al meglio, in questo periodo, sapendo che la stagione era solo all'inizio e che dovevamo colmare una partenza di stagione al di sotto delle aspettative tecnico-tattiche del gruppo squadra.

In Turano abbiamo trovato, nonostante la sua giovane età, molta determinazione, conoscenza tecnica, capacità di relazione e sinergia con tutto lo staff tecnico, che, subito, si è dimostrato disponibile a lavorare finalmente con il giusto entusiasmo. Ora mi aspetto in primis la risposta delle giocatrici, che hanno valori ben superiori a quelli dimostrati ad oggi. Si volta pagina!”