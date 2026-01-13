Reclamo accolto: la Folgore vola a +7

Più sette… Arriva dal Giudice Sportivo una nuova salutare iniezione di fiducia per le ambizioni della Folgore Caratese, capolista sempre più solitaria del girone B del campionato di Serie D.

La sentenza del Giudice Sportivo

Nel pomeriggio di oggi, martedì 13 gennaio, è arrivata la conferma che il Giudice Sportivo ha accolto il reclamo presentato dalla US Folgore Caratese in merito all’incontro giocato, e pareggiato, sul campo della Nuova Sondrio lo scorso 21 dicembre.

Assistita dagli avvocati Federica Ferrari e Cesare Di Cintio dello Studio Legale DCF di Bergamo, la Folgore Caratese ha contestato la presenza, nelle fila dei valtellinesi, del giocatore Ramiro Fabian Ferreira Mino, ritenuto in posizione irregolare.

Il Giudice Sportivo ha dato ragione al club di Michele Criscitiello: il giocatore in questione non poteva essere schierato avendo una giornata di squalifica da scontare e, quindi, l’incontro è stato omologato con la vittoria di Tremolada e compagni per 3-0.

La nuova classifica

Per effetto di tutto ciò, la Folgore Caratese sale a quota 41 punti in una classifica che oggi si presenta come segue: Folgore Caratese 41, ChievoVerona, Calcio Brusaporto 34, Casatese Merate, Milan Futuro 31, Virtus Ciserano, Villa Valle 30, Caldiero Terme, Breno 27, Castellanzese, Oltrepò FBC (-1) 25, Leon 24, Real Calepina 21, Scanzorosciate* 18, Varesina 17, Pavia Calcio 15, Vogherese 13, Nuova Sondrio* 10. (1 partita in meno)