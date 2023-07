Un altro giorno speciale per Pavan Free Bike che a Lonato del Garda ha ripetuto il poker di vittorie già visto in giugno a Lurago d’Erba, il record di successi in una singola giornata. La XC del Garda ha visto infatti i portacolori della squadra di Sovico imporsi in quattro occasioni e impreziosire l’impresa con altri due podi.

Record di successi in un solo giorno per Pavan Free Bike

In gara 1 i primi due successi portano la firma di Andrea Artusi e Paola Bonacina. Il biker di Pasturo ha sbrigato presto la pratica, ha preso il comando fin dalle prime battute e ha concluso a braccia alzate il quarto giro, conquistando in perfetta solitudine la vittoria di categoria Master 5. Ha aspettato quattro mesi Paola Bonacina la prima vittoria stagionale, a Lonato non era certo la favorita e, con un’avversaria del calibro di Simona Cè il realismo lasciava poco spazio all’immaginazione, ma una caduta nel primo giro della due volte iridata, ha lasciato alla biker bergamasca una inaspettata seconda vittoria di giornata.

Terzo assoluto in gara 2, Alberto Riva è stato il più forte della categoria Master 3, vinta con un buon margine sugli avversari. Il Campione Italiano di Pavan Free Bike ha fatto tutta la gara nel gruppetto con Michael Boldrin, Elia Roggeri e Cristian Boffelli e, convinto che il Master 2 mantovano fosse in lotta per la vittoria di categoria con i suoi due compagni di squadra non ha fatto la volata finale per la seconda posizione assoluta.

Un’altra bella gara per Fabio Pessina, questa volta premiata non da un piazzamento, ma dal primo gradino del podio della categoria Master 1.

Podio per Roggeri e Boffelli

Ma non finisce qui, nella stessa giornata che ha regalato la seconda serie stagionale di quattro vittorie sono arrivati anche i podi di Elia Roggeri e Cristian Boffelli, secondo e terzo nella categoria Elite Sport.

I due bikers rosso-nero-bianco hanno cercato di far prevalere la superiorità numerica misurandosi con un Mattia Cigolini in grande forma, che anche in questa occasione ha interpretato al meglio la gara, lasciando la coppia Pavan Free Bike ad una quarantina di secondi.

A completare il bilancio già estremamente positivo di giornata è arrivato anche il sesto posto del Master 3 Carlo Bruzzone.